ФСБ не может наладить координацию с военными РФ в Курской области, - ISW

В отчете ссылаются на публикацию в российском оппозиционном издании "Новая газета Европы", которое идентифицировало военнослужащего спецназа ФСБ, погибшего в боях в Курской области в августе 2024 года. Эта информация подтверждает, что на территории области воюют элементы спецназа ФСБ РФ.

По данным издания, один из офицеров спецслужбы поставил перед спецназом, в частности бойцами групп "Альфа" и "Вымпел", задачу выявить и уничтожить украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской области. В то же время, офицер заявил, что указанные группы спецназовцев плохо приспособлены для ведения комбинированных боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил.

В ISW напомнили, что спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимого для противостояния подразделениям ВСУ, которые проводят комбинированные атаки.

Другой приближенный к российским спецслужбам источник сообщил "Новой газете в Европе", что Центр спецопераций ФСБ не имеет "общей связи" с российскими военными частями и что до сих пор отсутствует совместный штаб для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными.

В отчете напомнили, что 9 августа российский диктатор Владимир Путин поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях после начала украинского вторжения в Курскую область 6 августа. Однако впоследствии продолжил поручать дублирующие задачи Министерству обороны, ФСБ и Росгвардии России.

Аналитики ISW отметили, что Кремль и российское военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления (С2) при реагировании на украинское "вторжение" в Курскую область. Однако до сих пор остается неясным, какие обязанности относятся к компетенции контртеррористической операции ФСБ либо Координационного совета Минобороны.

"ISW ранее оценивал, что дублирование задач и слабые структуры С2, скорее всего, и в дальнейшем будут создавать трения между ФСБ и Минобороны России", - отмечается в отчете Института изучения войны.