RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ФСБ не может наладить координацию с военными РФ в Курской области, - ISW

Фото: ФСБ не может наладить эффективную координацию с Вооруженными силами РФ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) пытается координировать боевые задачи с российскими военными, несмотря на то, что контролирует антитеррористическую операцию против украинского "вторжения" в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете ссылаются на публикацию в российском оппозиционном издании "Новая газета Европы", которое идентифицировало военнослужащего спецназа ФСБ, погибшего в боях в Курской области в августе 2024 года. Эта информация подтверждает, что на территории области воюют элементы спецназа ФСБ РФ.

По данным издания, один из офицеров спецслужбы поставил перед спецназом, в частности бойцами групп "Альфа" и "Вымпел", задачу выявить и уничтожить украинские диверсионно-разведывательные группы в Курской области. В то же время, офицер заявил, что указанные группы спецназовцев плохо приспособлены для ведения комбинированных боев с применением тяжелой техники против регулярных вооруженных сил.

В ISW напомнили, что спецназ ФСБ обычно проводил контртеррористические операции против небольших террористических групп и, вероятно, не имеет достаточной подготовки и оборудования, необходимого для противостояния подразделениям ВСУ, которые проводят комбинированные атаки.

Другой приближенный к российским спецслужбам источник сообщил "Новой газете в Европе", что Центр спецопераций ФСБ не имеет "общей связи" с российскими военными частями и что до сих пор отсутствует совместный штаб для координации боевых задач между ФСБ и российскими военными.

В отчете напомнили, что 9 августа российский диктатор Владимир Путин поручил ФСБ провести контртеррористическую операцию в Белгородской, Брянской и Курской областях после начала украинского вторжения в Курскую область 6 августа. Однако впоследствии продолжил поручать дублирующие задачи Министерству обороны, ФСБ и Росгвардии России.

Аналитики ISW отметили, что Кремль и российское военное командование пытались создать слаженную и эффективную структуру командования и управления (С2) при реагировании на украинское "вторжение" в Курскую область. Однако до сих пор остается неясным, какие обязанности относятся к компетенции контртеррористической операции ФСБ либо Координационного совета Минобороны.

"ISW ранее оценивал, что дублирование задач и слабые структуры С2, скорее всего, и в дальнейшем будут создавать трения между ФСБ и Минобороны России", - отмечается в отчете Института изучения войны.

Операция ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа. К концу месяца украинские военные взяли под контроль 100 населенных пунктов региона, а также взяли в плен несколько сотен российских военных.

Это позволило отвлечь около 40 тысяч российских военных с разных направлений фронта в Украине.

Путин приказал руководству армии освободить оккупированные районы области до 1 октября.

В начале сентября российские военные перешли в наступление, но оно до сих пор не увенчалось успехом и может окончиться грандиозным провалом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВойна России против Украины