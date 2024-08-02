Французский дзюдоист установил уникальный рекорд на Олимпиаде

Француз Тедди Ринер стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по дзюдо. На Олимпийских играх-2024 в Париже он завоевал "золото" в весовой категории более 100 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AIScore.