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Не "золото". Свьонтек завоювала медаль Олімпійських ігор-2024

Париж, П'ятниця 02 серпня 2024 18:04
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Не "золото". Свьонтек завоювала медаль Олімпійських ігор-2024 Фото: Іга Свьонтек задовольнилася бронзовою нагородою Ігор-2024 (fft.fr)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка світу Іга Свьонтек перемогла словацьку тенісистку Анну Кароліну Шмідлову в малому фіналі паризької Олімпіади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, теніс, матч за 3-тє місце, жінки

Свьонтек – Шмідлова – 2:0 (6:2, 6:1)

Після рівного дебюту зустрічі словачка несподівано оформила брейк у третьому геймі. Проте, польська тенісистка швидко відповіла на випад опонентки зворотним. Далі Свьонтек ше двічі взяла подачі Шмідлової та з третьої спроби реалізувала сетбол.

Старт другої партії виявився схожим. Щоправда, мав одну відмінність. Цього разу словацька тенісистка не спромоглася офорити брейк. Натомість Свьонтек виграла п'ять геймів поспіль і закрила сет усього за 26 хвилин.

Отже, полька легко завоювала "бронзу". Ця нагорода стала четвертою для Польщі на Олімпіаді-2024. Тепер в активі олімпійської команди 1 срібна та 3 бронзові медалі.

У фіналі ж Олімпійських ігор зустрінуться китайська тенісистка Чжен Ціньвень і хорватка Донна Векіч. Вони вийдуть на корт у суботу, 3 серпня. Для обох спортсменок матч стане першим вирішальним на Олімпіаді.

До слова, раніше Костюк у трьох сетах програла Векіч чвертьфінал Олімпійських ігор.

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