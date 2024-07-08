У Франції після виборів сталися заворушення, поліція застосувала газ і шумові гранати

Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі та інших містах Франції почалися заворушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Зокрема, зіткнення з поліцією розпочалися на площі Республіки у Парижі, де проходив мітинг прихильників лівого "Нового народного фронту".

Scènes de liesse en direct à 20h, place de la République, où la manifestation de soutien à la Palestine est instantanément devenue une fête électorale que rejoignent de nombreux électeurs du Nouveau front populaire. pic.twitter.com/tbF27tINsA — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Група ліворадикалів атакувала поліцію феєрверками та камінням, а у відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати.

Відомо як мінімум про одного затриманого. Були розбиті вітрини кількох магазинів та банків.

Avenue de la République, les hordes cagoulées tentent désespérément d’obtenir une charge policière. Les CRS se font un peu prier. pic.twitter.com/ycXoWqUKuo — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Après ces premiers échanges de politesse, les forces de l’ordre investissent la bordure orientale de la place de la République. pic.twitter.com/25hiMBw2FQ — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Les antifas sont de sortie place de la République. pic.twitter.com/VUe7hIHrgQ — Paul Sugy (@PaulSugy) July 7, 2024

Зазначимо, що у Нанті також трапилися зіткнення з поліцією. Там відомо про трьох затриманих, один поліцейський зазнав опіків.

Крім того, напружена ситуація зберігається у Ліоні, де вулицями організованими групами переміщуються прихильники праворадикального "Національного об'єднання".

Вибори в парламент Франції

Нагадаємо, раніше у неділю 7 липня у Франції завершився другий тур виборів до Національних зборів (нижньої палати парламенту). За даними екзит-полів, партія Марін Ле Пен, яка відома своїми проросійськими поглядами та заявами зазнала поразки - вона на третьому місці і може розраховувати лише на 120-150 мандатів.

Так, перше місце на виборах здобуває ультралівий "Новий народний фронт", а на другому місці йде президентська коаліція Еммануеля Макрона А партія Ле Пен "Національне об'єднання".

Також варто зазначити, що коли наприкінці червня у першому турі найбільшу підтримку отримала ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, у Парижі також сталися заворушення.

Додамо, що Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що піде у відставку після другого туру парламентських виборів.

Детальніше про те, хто така Марін Ле Пен та що вона говорила про Україну, - читайте в матеріалі РБК-Україна.