Хто така Марін Ле Пен і що вона говорила про Україну

Парламентські вибори у Франції сьогодні, 7 липня, можуть принести перемогу партії "Національне об'єднання". Формальною лідеркою політсили є Марін Ле Пен, яка в минулому відзначилася скандальними заявами стосовно підтримки України та симпатизувала політиці російського диктатора Путіна.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про Марін Ле Пен та її ставлення до війни в Україні.

Зміст:

Донька ультраправого політика. Що відомо про Марін Ле Пен

Марін Ле Пен 55 років, народилася у французському містечку Неї-сюр-Сен. Є третьою дитиною в сім'ї фотомоделі та політичного діяча.

Її батько Жан-Марі Ле Пен – відомий ультраправий політик, учасник бойових дій проти незалежності на той момент французьких колоній Алжиру та В'єтнаму у лавах Іноземного легіону. Після Другої світової неоднозначно висловлювався щодо політики фашистської Німеччини, за що отримував звинувачення в антисемітизмі та поширенні неонацистських поглядів.

Марін Ле Пен була наймолодшою донькою в родині. Як і батько, здобула юридичну освіту. У 1990-му закінчила Університет Пантеон-Ассас зі ступенем магістра права, а наступного року стала магістром кримінального права.

1992 року вона отримала сертифікат юриста і до 1998 року працювала адвокатом у Парижі. Згодом обиралася до муніципальних та регіональних рад, була депутаткою Європейського парламенту з 2004 до 2017 року.

"Національний фронт" у спадок. Політична кар'єра Марін Ле Пен

Жан-Марі Ле Пен у 1972 році заснував ультраправу політичну партію "Національний фронт" та очолював її впродовж кількох десятиліть. У віці 18 років його донька Марін вступила у цю партію, а з 2003 року обіймала посаду віцепрезидентки.

Програма "Національного фронту" була зосереджена на питаннях обмеження імміграції, відновлення смертної кари, призову до армії. Жан-Марі Ле Пен був євроскептиком і у партії виступав за обмеження участі Франції у Євросоюзі.

Фото: Ле Пен очолила "Національний фронт" після відставки свого батька (Getty Images)

У 2011 році засновник "Національного фронту" пішов у відставку, після чого його доньку було обрано головою політсили.

Марін Ле Пен провела ребрендинг, завдяки чому партія стала більш поміркованою та отримала нових прихильників.

Її новий курс "протидияволізації" був зосереджений на відмові від расистських та антисемітських поглядів, проте політсила залишилася ультраправою.

Марін Ле Пен продовжила виступати за жорсткі обмеження для іммігрантів, зокрема пропонувала скоротити соціальні виплати для іноземців та вимагала негайно висилати тих з них, хто вчинив злочин. У програмі партії наголошувалося на "національному пріорітеті" – кожен, хто має французьке громадянство, повинен мати пріоритет перед іноземцями щодо житла, соціальних виплат і робочих місць.

З 2018 року політсила була перейменована на "Національне об'єднання" (з фр. Rassemblement national, скорочено RN). Марін Ле Пен залишалася її президентом до вересня 2021 року. Тоді вона вирішила зосередитися на президентській кампанії та передала обов'язки Жордану Барделлі, який і наразі залишається лідером політсили

Загалом за свою політичну кар'єру Марін Ле Пен тричі балотувалася в президенти:

2012-й – посіла третє місце з 18 % голосів, уступивши Олланду та Саркозі;

2017-й – програла Еммануелю Макрону у другому турі (33,9% проти 66,1%);

2022-й – знов програла Макрону у другому турі голосування (41,46% проти 58,54%).

У 2022 році після парламентських виборів у Франції Ле Пен очолила фракцію "Національного об'єднання" у Національних зборах. При цьому вона де-факто залишається лідеркою політсили.

Ставлення Ле Пен до війни в Україні

На посаді очільниці "Національного об'єднання" Марін Ле Пен неодноразово висловлювала прихильність політиці Кремля. Вона називала президента РФ Володимира Путіна "захисником спадщини європейської цивілізації".

Під час російської анексії Криму саме представники політсили Ле Пен виступили в якості "спостерігачів" за так званим референдумом.

"На мою думку, результати референдуму не викликають жодних суперечок. Це було очікувано. І народ Криму, який жив у страху, кинувся в обійми тієї країни, звідки з'явився, оскільки ви знаєте, що Крим є частиною України лише протягом 60 років", – наголошувала Ле Пен.

Навесні 2014 Марін Ле Пен заявила про підтримку терористів ЛДНР та сказала, що розділяє з Путіним єдині цінності та хоче федералізації України.

Крім того, вона закликала Європу не запроваджувати санкції проти РФ та перестати бачити в Росії ворога, бо нібито саме Європа сприяє ескалації напруженості в Україні.

Проте Ле Пен засудила повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022.

"Вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року Росія спровокувала війну на порозі ЄС та геополітичну кризу, яка, безсумнівно, є найдраматичнішою за останні двадцять років. Ми зобов'язані висловити нашу повагу і підтримку українському народу, який зазнав нападу", – сказала політик.

На початку широкомасштабної війни вона виступила на підтримку вступу України в НАТО: "Я вірю у суверенітет націй: якщо Україна хоче приєднатися до НАТО, якщо це їхня воля, я не бачу, хто може цьому протистояти".

У квітні 2023 Ле Пен заявила, що перемога Росії у війні буде катастрофою, проте в разі перемоги України "почнеться Третя світова війна". За її словами, якщо країни Заходу продовжать повільно постачати зброю Україні, то зіткнуться з "новою Сторічною війною".

Фото: Ле Пен підтримувала анексію РФ Криму (Getty Images)

Під час підготовки до підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки між Україною та Францією Марін Ле Пен виступила проти неї й цього разу вже розкритикувала шлях України в НАТО та ЄС.

На її думку, безпекова угода включає положення, які є "червоними лініями для "Національного об'єднання" і мільйонів французів і які загрожують ризиком загострення конфлікту: вступ України до ЄС і НАТО та принцип "активного стримування".

Ле Пен додала, що війна Росії проти України "неминуче закінчиться переговорами", а мета союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".

Вибори у Франції. Що робитиме Ле Пен в разі перемоги

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту та проведення позачергових виборів після поразки його партії "Відродження" на виборах до Європарламенту.

Докладніше про те, що змінять парламентські вибори у Франції та чого чекати Україні можна дізнатися в окремому матеріалі РБК-Україна.

За підсумками першого туру голосування 30 червня, більшість голосів отримало опозиційне "Національне об'єднання" з 33,14% підтримки. За ним йде "Новий народний фронт" з 29,1% голосів, тоді як президентська партія опинилася на третьому місці з 20,04%.

Другий тур виборів 7 липня має стати вирішальним у парламентських перегонах. У разі перемоги RN в політиці Франції відбудуться суттєві зміни.

Зокрема Марін Ле Пен вже натякнула, що оскільки уряд "Національного об'єднання" контролюватиме скарбницю, то грошей для деяких зовнішньополітичних ініціатив президента Макрона не буде, а будуть "червоні лінії".

"Щодо України, президент не зможе відправити війська", – висловила вона свою позицію стосовно недавньої заяви Макрона про можливу відправку контингенту в Україну.

Водночас офіційний лідер партії RN Жордан Барделла обіцяв, що "Національне об'єднання" не дозволить "російському імперіалізму поглинути таку союзну державу, як Україна". Він заявив під час дебатів, що хоче водночас і підтримати Україну, і уникнути ескалації з Росією.

Стосовно своїх планів у разі перемоги RN на виборах Марін Ле Пен розповіла, що не збирається очолювати уряд. За її словами, "Національне об’єднання" висуне кандидатом у прем’єри чинного лідера партії Жордана Барделлу.

Натомість Ле Пен має намір очолити групу депутатів політсили та заявляє про президентські амбіції.

"Якщо він (Макрон, – ред.) вирішить піти у відставку, ми з великим ентузіазмом вступимо в цю президентську битву", – зазначила вона.

При підготовці матеріалу використовувалися наступні джерела: публікації El Pais, Der Spiegel, Le Télégramme, заяви Марін Ле Пен France Inter, інформація Wikipedia.