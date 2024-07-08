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Во Франции после выборов произошли беспорядки, полиция применила газ и шумовые гранаты

Понедельник 08 июля 2024 01:49
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Во Франции после выборов произошли беспорядки, полиция применила газ и шумовые гранаты Фото: во Франции произошли протесты (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин, Милан Лелич

После оглашения предварительных результатов выборов в Париже и других городах Франции начались беспорядки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже, где проходил митинг сторонников левого "Нового народного фронта".

Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.

Отметим, что в Нанте также произошло столкновение с полицией. Там известно о трех задержанных, один полицейский получил ожоги.

Кроме того, напряженная ситуация сохраняется в Лионе, где по улицам организованными группами перемещаются сторонники праворадикального "Национального объединения".

Выборы в парламент Франции

Напомним, ранее в воскресенье 7 июля во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). По данным экзит-поллов, партия Марин Ле Пен, известная своими пророссийскими взглядами и заявлениями, потерпела поражение - она на третьем месте и может рассчитывать лишь на 120-150 мандатов.

Так, первое место на выборах завоевывает ультралевый "Новый народный фронт", а на втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона А партия Ле Пен "Национальное объединение".

Также стоит отметить, что, когда в конце июня в первом туре наибольшую поддержку получила ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в Париже также произошли беспорядки.

Добавим, что премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что уйдет в отставку после второго тура парламентских выборов.

Детальнее о том, кто такая Марин Ле Пен и что она говорила об Украине, - читайте в материале РБК-Украина.

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