Франція захопила тіньовий танкер РФ та заарештувала капітана
У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Тагор, який входить до складу тіньового флоту Москви. Судно затримали під час спроби обійти міжнародні санкції у відкритому морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
Військові перехопили судно у нейтральних водах за активної підтримки Великої Британії. Капітан танкера відмовився виконувати накази офіцерів, що призвело до силового втручання та затримання корабля.
Танкер підозрюють у використанні фальшивих документів. Екіпаж намагався видати судно за таке, що ходить під прапором Камеруну. Насправді воно виконувало замовлення з перевезення нафти РФ.
Чию нафту віз танкер
Офіційного власника судна наразі встановлюють, проте розслідувачі вже знайшли перші сліди. Судно Тагор пов'язують з нафтовим магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхані.
Він є сином Алі Шамхані, колишнього радника верховного лідера Ірану. Обох ліквідували 28 лютого в перший день американо-ізраїльських атак, що розпочали війну на Близькому Сході. За даними аналітиків, танкер перевозив підсанкційну нафту з Росії або Ірану.
Танкер вийшов із порту Мурманськ на північному заході Росії, а кінцевим пунктом було місто Лімбе у Камеруні. Екіпаж використовував вигадану приписку до порту, стверджують у Франції.
Прокурор міста Брест Стефан Келленбергер повідомив про арешт капітана. Росіянину загрожує реальний термін та величезний штраф. За порушення міжнародних правил судноплавства та санкцій передбачено до одного року позбавлення волі, а також штраф у розмірі 150 000 євро.
Ці ж санкції можуть застосувати й до власника танкера. Зараз правоохоронці збирають докази для передачі справи до суду.
Що ще відомо про танкери флоту РФ
Як ми вже повідомляли, тіньові танкери Кремля загрожують світовій екології, адже понад половину з них перебувають у критичному стані. А третину "тіньових" танкерів взагалі треба негайно утилізувати.
В цілому, проблема "тіньового флоту" набирає обертів. Росія розширює тіньовий флот для експорту зрідженого газу - чотири судна, які обслуговували оманський завод, вже беруть участь у постачаннях із санкційного проєкту Arctic LNG 2.