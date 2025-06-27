Росія готується відновити експорт скрапленого газу із заводу, що потрапив під санкції

Танкер скрапленого газу вперше за вісім місяців прибув на російський завод Arctic LNG 2, який потрапив під санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, вказують, що танкер Iris (раніше носив назву North Sky) перебуває біля причалу з раннього ранку п'ятниці.

Завод призупинив масштабне виробництво в жовтні через нові санкції США і льодове блокування.

Можливе завантаження, але гарантії немає

Немає повної впевненості в тому, що танкер Iris буде завантажений скрапленим газом з Arctic LNG 2. Судно відповідає льодовому класу Arc4, що дає йому змогу проходити коротким арктичним маршрутом в Азію тільки влітку.

Згідно із супутниковими знімками від 25 червня, прилеглі води біля терміналу Ранковий все ще вкриті льодом. Однак капітан порту Сабетта на початку тижня дозволив прохід танкерів Arc4 у цьому районі без допомоги криголамів.

Москва намагається оживити експорт

Росія планувала потроїти обсяги експорту СПГ до 2030 року. Але ці амбіції опинилися під загрозою через обмеження з боку США і Європи, які прагнуть знизити доходи Кремля від продажу палива після вторгнення в Україну.

Відновлення поставок з Arctic LNG 2 може свідчити про те, що Москва не відмовляється від мети наростити експорт. У 2023 році США запровадили санкції проти проєкту і пов'язаних із ним суден, включно з Iris.

Супутникові дані вказують на відновлення виробництва

Виробництво СПГ на Arctic LNG 2, судячи з даних Bloomberg, відновилося ще в травні. Супутникові знімки за 25 червня показують факельне спалювання газу, що зазвичай вказує на активну роботу установки.

Незважаючи на обмеження, завод завантажував вісім партій на судна "тіньового флоту" минулого літа, проте знайти покупців виявилося неможливо.

Більшість акцій проєкту належить компанії Novatek PJSC. Порт Сабетта, куди прямує Iris, обслуговує інший проєкт - Yamal LNG, який не перебуває під санкціями. Це може означати, що шлях танкера і місце розвантаження ще можуть змінитися.