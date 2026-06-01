Судна російського тіньового флоту загрожують світу екологічною катастрофою, - FT
Більше половини танкерів "тіньового флоту" перебувають у критичному стані й загрожують масштабною екологічною катастрофою. Про це попередив керівник найбільшої у світі компанії з утилізації суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У чому небезпека
Генеральний директор GMS Partnership Аніл Шарма заявив FT: "щастя закінчується", рано чи пізно станеться велика аварія з розливом нафти, порівнянна з катастрофою 1979 року, коли зіткнення двох танкерів призвело до розливу понад 2 млн барелів нафти.
За його словами, щонайменше третину "тіньових" танкерів треба негайно утилізувати, а реально під загрозою перебуває більше половини.
Стан флоту
За оцінками брокера Clarksons, у "тіньовому флоті" налічується близько 1800 суден, з яких приблизно 1500 - нафтові танкери. Більшість із них старші за 20 років, саме у цьому віці вантажні судна зазвичай іде на металобрухт. Після цього застарілі системи та корозія від років у морі ставлять під загрозу їхню мореплавність.
Власники санкційних суден зараз свідомо продовжують їхній термін служби - через стрибок нафтових цін і прибутковість торгівлі на тлі кризи у Перській затоці.
"Ці судна не застраховані, погано обслуговуються, на борту некваліфіковані екіпажі. Це просто аварія, що чекає свого часу. І насправді дивно, що досі не сталося нічого серйозного", - заявив глава однієї з найбільших судноплавних компаній CMB Tech Александер Саверис.
Закриття Ормузької протоки додатково сповільнило утилізацію суден: країни Перської затоки використовують усі доступні танкери для зберігання нафти. Кілька суден, які вже мали піти на злам, застрягли всередині затоки.
Проблема "тіньового флоту" набирає обертів. Росія розширює тіньовий флот для експорту зрідженого газу - чотири танкери, що раніше обслуговували оманський завод, вже беруть участь у поставках із санкційного проєкту Arctic LNG 2. При цьому компанії адаптуються до санкційного тиску швидше, ніж вводяться нові обмеження, судна змінюють прапори, власників і схеми управління.