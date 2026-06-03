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Франция захватила теневой танкер РФ и арестовала капитана

23:30 03.06.2026 Ср
2 мин
Танкер шел из Мурманска под чужим флагом, но доставить подсанкционную нефть ему не удалось
aimg Филипп Бойко
Франция захватила теневой танкер РФ и арестовала капитана Фото: танкер с нефтью (Getty Images)
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Во Франции взяли под стражу капитана российского нефтяного танкера Тагор, который входит в состав теневого флота Москвы. Судно задержали при попытке обойти международные санкции в открытом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Военные перехватили судно в нейтральных водах при активной поддержке Великобритании. Капитан танкера отказался выполнять приказы офицеров, что привело к силовому вмешательству и задержанию корабля.

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Танкер подозревают в использовании фальшивых документов. Экипаж пытался выдать судно за такое, что ходит под флагом Камеруна. На самом деле оно выполняло заказ по перевозке нефти РФ.

Чью нефть вез танкер

Официального владельца судна пока устанавливают, однако расследователи уже нашли первые следы. Судно Тагор связывают с нефтяным магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхани.

Он является сыном Али Шамхани, бывшего советника верховного лидера Ирана. Обоих ликвидировали 28 февраля в первый день американо-израильских атак, начавших войну на Ближнем Востоке. По данным аналитиков, танкер перевозил подсанкционную нефть из России или Ирана.

Танкер вышел из порта Мурманск на северо-западе России, а конечным пунктом был город Лимбе в Камеруне. Экипаж использовал вымышленную приписку к порту, утверждают во Франции.

Прокурор города Брест Стефан Келленбергер сообщил об аресте капитана. Россиянину грозит реальный срок и огромный штраф. За нарушение международных правил судоходства и санкций предусмотрено до одного года лишения свободы, а также штраф в размере 150 000 евро.

Эти же санкции могут применить и к владельцу танкера. Сейчас правоохранители собирают доказательства для передачи дела в суд.

Что еще известно о танкерах флота РФ

Как мы уже сообщали, теневые танкеры Кремля угрожают мировой экологии, ведь более половины из них находятся в критическом состоянии. А треть "теневых" танкеров вообще надо немедленно утилизировать.

В целом, проблема "теневого флота" набирает обороты. Россия расширяет теневой флот для экспорта сжиженного газа - четыре судна, которые обслуживали оманский завод, уже участвуют в поставках из санкционного проекта Arctic LNG 2.

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