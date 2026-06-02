ЄС поспішає вдарити санкціями по нафті РФ та внести до списку патріарха Кирила, - Politico

14:58 02.06.2026 Вт
2 хв
Один з санкційних пунктів раніше блокувала Угорщина
aimg Валерій Ульяненко
ЄС поспішає вдарити санкціями по нафті РФ та внести до списку патріарха Кирила, - Politico Фото: Європа вдарить санкціями по російській нафті (Getty Images)
ЄС поспішає ухвалити новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Він вдарить по нафтових компаніях та "тіньовому флоту", але є нюанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що Євросоюз може погодити наступний пакет санкцій вже наступного тижня. Очікується, що під нові обмеження потраплять компанії "Лукойл" та "Роснефть". У новому пакеті санкції проти них можуть стати значно жорсткішими, аж до повного заморожування активів на території блоку.

Крім того, планується розширення списку підсанкційних суден російського "тіньового флоту". Блок має намір посилити боротьбу з наданням їм різноманітних послуг, зокрема страхових.

Водночас Politico пише, що повна заборона на надання морських послуг, пов’язаних із транспортуванням російської нафти, ймовірно, запроваджена не буде.

Цінові обмеження та персональні санкції

У документі планують закріпити граничну ціну на російську нафту. Швидше за все, вона залишиться на поточному рівні у 44,10 долара за барель, попри загальне підвищення цін на світовому ринку через конфлікт на Близькому Сході.

Крім того, європейські лідери обговорюють можливість накладення санкцій на патріарха РПЦ Кирила. Раніше цей крок блокувала Угорщина за часів уряду Віктора Орбана, однак зараз ця позиція може змінитися.

Нагадаємо, 23 квітня, ЄС затвердив 20-й пакет антиросійських санкцій, який став наймасштабнішим за останні два роки. Обмеження стосуються енергетики, ВПК та фінансового сектору.

Зокрема, Євросоюз розширив списки санкцій, додавши 58 компаній, причетних до виробництва дронів та іншого озброєння.

ЄС вперше застосував інструмент протидії обходу санкцій - заборонено експорт верстатів із програмним керуванням та радіоприймачів до Киргизстану через можливість їхнього реекспорту до країни-агресорки.

Зазначимо, Євросоюз запровадив нові санкції проти посадовців і організацій Росії, які причетні до депортації українських дітей та їхньої подальшої ідеологічної обробки.

Обстріл України: вже понад 100 поранених, серед жертв - рятувальник, який їхав на виклик
