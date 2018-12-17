Франция вводит налог для четырех интернет-гигантов

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Налоги будут касаться Google, Apple, Facebook и Amazon

Франция вводит налоги на крупные компании, которые работают в сфере интернета и технологий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По словам министр финансов страны Бруно Ле Мэра, налоги будут касаться Google, Apple, Facebook и Amazon. Они будут введены с 1 января 2019 года.

Как отмечается,налог будет распространяться, в частности, на доходы от рекламы, и перепродажу персональных данных.

"Налог будет применяться в любом случае с 1 января 2019 года и он охватит весь 2019 год. Мы рассчитываем получить сумму в 500 миллионов евро", - сказал министр.

Агентство AFP предполагает, что намерения Франции о введении налога может быть обусловлено проблемами государственного бюджета.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Париже акции протестов "желтых жилетов" нанесли ущерб почти на 10 млн евро.

Отметим, что президент Франции Эмманюэль Макрон объявил чрезвычайное экономическое положение в стране. По данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост. Банк Франции на фоне протестов прогнозирует замедление экономического роста в последнем квартале 2018 года. По его данным, рост составит лишь 0,2% 0,4% в третьем квартале.