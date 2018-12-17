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Франція запроваджує податок для чотирьох інтернет-гігантів

Новини » Політика    17.12.2018 - 22:10
Франція запроваджує податок для чотирьох інтернет-гігантів
Ілюстративне фото (siecledigital.fr)

Податки стосуватимуться Google, Apple, Facebook і Amazon

Франція вводить податки на великі компанії, які працюють у сфері інтернету та технологій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За словами міністр фінансів країни Бруно Ле Мера, податки стосуватимуться Google, Apple, Facebook і Amazon. Вони будуть запроваджені з 1 січня 2019 року. 

Як зазначається, податок поширюватиметься, зокрема, на доходи від реклами, та перепродаж персональних даних.

"Податок буде застосовуватися в будь-якому випадку з 1 січня 2019 року і він охопить весь 2019 рік. Ми розраховуємо отримати суму в 500 мільйонів євро", - сказав міністр. 

Агентство AFP припускає, що намір Франції щодо запровадження податку може бути обумовлений проблемами державного бюджету. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Парижі акції протестів "жовтих жилетів" завдали збитків майже на 10 млн євро.

Зазначимо, що президент Франції Емманюель Макрон оголосив надзвичайний економічний стан в країні. За даними банку Франції, в зв'язку з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання. Банк Франції на тлі протестів прогнозує уповільнення економічного зростання в останньому кварталі 2018 року. За його даними, зростання становитиме лише 0,2% 0,4% в третьому кварталі.

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