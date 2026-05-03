Франція та Німеччина пропонують Києву "символічне" місце в ЄС, - FT

01:51 03.05.2026 Нд
3 хв
У Європі вигадали новий статус для України, але є великий ризик
aimg Катерина Коваль
Франція та Німеччина пропонують Києву "символічне" місце в ЄС, - FT Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон
ЄС досі не має чіткої відповіді на питання, як інтегрувати Україну в блок. Повноцінний вступ займе 10-15 років, а запропоновані нестандартні рішення викликають суперечки. Франція і Німеччина просувають ідею "асоційованого членства" - без права голосу, але з місцями в інституціях ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Чому звичайний шлях не працює

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС у червні 2022 року. Але стандартна процедура вступу повністю не відповідає терміновості завдання - за оцінками Єврокомісії, повне виконання вимог членства займе 10-15 років.

Додаткову складність створює досвід Угорщини: відкат від демократії за Орбана зробив багато столиць ЄС обережнішими щодо прийняття нових членів.

Провалена ідея "зворотного розширення"

Коли американські та українські переговорники включили вступ до ЄС у 2027 році до мирної пропозиції, це спровокувало паніку в Єврокомісії. Чиновники нашвидкуруч склепали концепцію "зворотного розширення": Україна формально вступає раніше з обмеженими правами, які розширюються в міру виконання реформ.

Однак підготовка провалилася - багато столиць дізналися про ідею з публікації в ЗМІ, а не від самої Комісії. Критики назвали підхід таким, що дискримінує інших кандидатів.

Що пропонують Париж і Берлін

Франція і Німеччина - окремо одна від одної, що само по собі показово - запропонували "асоційоване членство". Україна отримувала б місця в Раді міністрів і Європарламенті без права голосу, поступово інтегрувалася б у спільний ринок та інші програми ЄС, але без раннього доступу до сільськогосподарських і регіональних субсидій.

Прихильники вважають, що це дає Україні "реальну перспективу членства" і готує громадську думку в ЄС. Ризик - Київ може сприйняти це як постійний "зал очікування для європейців другого сорту".

Безпека як окремий вимір

Франція і Німеччина також підтримують включення України до статті про взаємний захист ЄС. Серед інших варіантів - глибше оборонно-промислове співробітництво, довгострокова фінансова підтримка армії та членство в новій Європейській раді безпеки разом із Великою Британією та іншими союзниками.

Чиновники ЄС сподіваються, що відкриття переговорів про вступ цього літа, чіткий дорожній план і кредитний пакет на 90 млрд євро задовольнять Зеленського. Однак роботи попереду ще чимало.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році. Однак у Брюсселі та європейських столицях такі строки вважають надто оптимістичними.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що приєднання України наступного року є нереальним. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також висловився проти прискореного вступу. Своєю чергою, майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що через війну Україна не зможе швидко приєднатися до ЄС.

У самому Євросоюзі постійно наголошують на необхідності виконання всіх умов для членства. Єврокомісарка Марта Кос окреслила ключові вимоги, які постають перед Києвом. Тим часом західні медіа зазначають: частина країн ЄС побоюється розширення блоку та називають держави, які виступають проти швидкого вступу України.

