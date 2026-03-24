У Єврокомісії назвали дві умови для вступу України в ЄС

16:18 24.03.2026 Вт
2 хв
У ЄС стверджують, що без миру і реформ вступ України неможливий
aimg Марія Науменко
У Єврокомісії назвали дві умови для вступу України в ЄС фото: єврокомісарка з питань розширення Марта Кос (Getty Images)

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до ЄС до 2027 року є неможливим і залежить від досягнення миру та проведення реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: 2027 рік під загрозою. Що заважає вступу України до ЄС і чого чекає Брюссель

"Усі в цій кімнаті знають, що неможливо, щоб Україна стала членом ЄС 1 січня 2027 року", - наголосила вона.

За словами Кос, для набуття членства Україна має виконати дві ключові умови - досягти миру та провести необхідні реформи.

"Спочатку потрібен мир - це важливо - потім треба провести реформи… інвестори прийдуть, як ви знаєте, в Україну лише тоді, коли вони зможуть заробляти гроші і коли їхні інвестиції будуть у безпеці", - додала єврокомісарка.

Водночас вона наголосила, що Україна вже є важливою партнеркою ЄС у сферах інновацій, оборони та інших стратегічних напрямках, які можуть посилити конкурентоспроможність блоку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ прагне максимально пришвидшити євроінтеграцію і зробить усе можливе для підготовки вступу до ЄС до 2027 року. Він також наголошував на необхідності визначення чіткої дати членства.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначала, що наразі встановити конкретні терміни вступу України неможливо. Водночас вона підкреслила Україна перебуває на "хорошому шляху" до членства.

