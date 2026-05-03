ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Франция и Германия предлагают Киеву "символическое" место в ЕС, - FT

01:51 03.05.2026 Вс
3 мин
В Европе придумали новый статус для Украины, но есть большой риск
aimg Екатерина Коваль
Франция и Германия предлагают Киеву "символическое" место в ЕС, - FT Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

ЕС до сих пор не имеет четкого ответа на вопрос, как интегрировать Украину в блок. Полноценное вступление займет 10-15 лет, а предложенные нестандартные решения вызывают споры. Франция и Германия продвигают идею "ассоциированного членства" - без права голоса, но с местами в институциях ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Читайте также: Позиция Зеленского по вступлению Украины в ЕС вызвала раздражение в Европе, - FT

Почему обычный путь не работает

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. Но стандартная процедура вступления полностью не соответствует срочности задачи - по оценкам Еврокомиссии, полное выполнение требований членства займет 10-15 лет.

Дополнительную сложность создает опыт Венгрии: откат от демократии при Орбане сделал многие столицы ЕС более осторожными в отношении принятия новых членов.

Проваленная идея "обратного расширения"

Когда американские и украинские переговорщики включили вступление в ЕС в 2027 году в мирное предложение, это спровоцировало панику в Еврокомиссии. Чиновники на скорую руку склепали концепцию "обратного расширения": Украина формально вступает раньше с ограниченными правами, которые расширяются по мере выполнения реформ.

Однако подготовка провалилась - многие столицы узнали об идее из публикации в СМИ, а не от самой Комиссии. Критики назвали подход дискриминирующим других кандидатов.

Что предлагают Париж и Берлин

Франция и Германия - отдельно друг от друга, что само по себе показательно - предложили "ассоциированное членство". Украина получала бы места в Совете министров и Европарламенте без права голоса, постепенно интегрировалась бы в общий рынок и другие программы ЕС, но без раннего доступа к сельскохозяйственным и региональным субсидиям.

Сторонники считают, что это дает Украине "реальную перспективу членства" и готовит общественное мнение в ЕС. Риск - Киев может воспринять это как постоянный "зал ожидания для европейцев второго сорта".

Безопасность как отдельное измерение

Франция и Германия также поддерживают включение Украины в статью о взаимной защите ЕС. Среди других вариантов - более глубокое оборонно-промышленное сотрудничество, долгосрочная финансовая поддержка армии и членство в новом Европейском совете безопасности вместе с Великобританией и другими союзниками.

Чиновники ЕС надеются, что открытие переговоров о вступлении этим летом, четкий дорожный план и кредитный пакет на 90 млрд евро удовлетворят Зеленского. Однако работы впереди еще немало.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз уже в 2027 году. Однако в Брюсселе и европейских столицах такие сроки считают слишком оптимистичными.

Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что присоединение Украины в следующем году является нереальным. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказался против ускоренного вступления. В свою очередь, будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что из-за войны Украина не сможет быстро присоединиться к ЕС.

В самом Евросоюзе постоянно подчеркивают необходимость выполнения всех условий для членства. Еврокомиссар Марта Кос очертила ключевые требования, которые стоят перед Киевом. Между тем западные медиа отмечают: часть стран ЕС опасается расширения блока и называют государства, которые выступают против быстрого вступления Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Франция Украина
Новости
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Зеленский анонсировал новые кадровые изменения
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы