Франция призывает Россию и Украину к сдержанности

Фото: Жан-Ив Ле Дриан (RTL.fr)

Также глава МИД Франции призвал Россию освободить украинских моряков

Россия и Украина должны уменьшить напряженность вследствие атаки вблизи Керченского пролива и захвата Россией трех украинских кораблей. С таким заявлением во вторник, 27 ноября, выступил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы хотим, чтобы все стороны проявили сдержанность", - заявил он после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Париже.

Кроме того, Ле Дриан призвал Россию освободить украинские корабли и моряков. Он также добавил, что обратился к главе МИД Украины Павлу Климкину с призывом деэскалации ситуации.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак встретился с послом США в Украине Мари Йованович и проинформировал ее о подготовке к отражению агрессии РФ.

В то же время, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен требует от Украины доказательств событий в Азовском море. По ее словам, обстоятельства инцидента еще не полностью понятны. Также она заявила о необходимости избегать ситуации, которая может выйти из-под контроля.

Напомним, ранее следователи СБУ и военные прокуроры объявили о подозрении военнослужащим России, которые принимали участие в захвате кораблей в Керченском проливе.

Отметим, 26 ноября Верховная рада Украины приняла решение о введении военного положения в 10 областях Украины с 28 ноября на 30 дней. После подписания соответствующего закона главой ВРУ и президентом Порошенко соответствующий указ будет опубликован и сразу же вступит в силу.