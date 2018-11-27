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Германия требует от Украины доказательства событий в Азовском море

Новости » Политика    27.11.2018 - 13:12
Германия требует от Украины доказательства событий в Азовском море
Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr.com/secdef)

Германия также призвала Россию освободить захваченных моряков

Украина должна предоставить доказательства событий на Азовском море, которые завершились захватом украинских кораблей пограничниками России. Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на Берлинской конференции по безопасности, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявила фон дер Ляйен, обстоятельства инцидента еще не полностью понятны. В то же время она заявило необходимости избегать ситуации, которая может выйти из-под контроля.

"Речь идет об уважении территориальной целостности и о том, чтобы не допустить эскалации. Кремль нарушил эти принципы в последние годы. В нынешней ситуации обе стороны, Россия и Украина, должны показать, что они активно способствуют деэскалации", - заявила министр.

Он также отметила, что захваченные корабли и моряки должны быть освобождены.

"Украина должна предоставить доказательства конкретных событий. Россия должна обеспечить свободный проход по водным путям, и она не должна действовать непропорционально", - добавила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее следователи СБУ и военные прокуроры объявили о подозрении военнослужащим России, которые принимали участие в захвате кораблей в Керченском проливе.

Сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина усиливает охрану объектов инфраструктуры из-за военного положения.

 

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Новости Украины ГерманиякорабльАзовское море
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