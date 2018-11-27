Полторак проинформировал Йованович о подготовке к отражению агрессии РФ

Фото: Степан Полторак и Мари Йованович (mil.gov.ua)

Йованович представила стратегического советника от США Кита Дейтона, который начинает работу в Министерстве обороны Украины

Во вторник, 27 ноября, министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович и стратегическим советником от США Китом Дэйтоном. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны Украины.

Как сообщается, Полторак проинформировал о ситуации, сложившейся в Азово-Черноморском бассейне, связанную с незаконными агрессивными действиями РФ.

"Введение военного положения необходимо как превентивная мера в случае проведения Россией полномасштабной сухопутной военной операции против Украины. Мы должны проверить готовность реагировать на любое развитие событий", - отметил он.

По словам главы украинского оборонного ведомства, сейчас проводится ряд мероприятий, направленных на повышение уровня готовности ВС Украины к отражению внешней агрессии, включая обеспечение подготовки всех министерств и ведомств Украины до возможного развития событий. Кроме того, прорабатывается вопрос создания объединенного центра для координации действий Минобороны и Генштаба. Это подразделение, помимо прочего, будет информировать органы исполнительной власти и другие ведомства в части, касающейся всестороннего обеспечения ВСУ.

Во время встречи Йованович представила стратегического советника от США Кита Дейтона, который начинает работу в Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе ВС Украины.

Также в рамках встречи стороны обсудили вопросы внедрения принципиальных проектов оборонной реформы в Украине, в частности мероприятия, которые проводятся в оборонном ведомстве в связи с принятием Закона Украины "О национальной безопасности", внедрение гражданского контроля в Минобороны, усиление прозрачности закупок с целью предотвращения злоупотреблений в этой сфере, реформирования военного образования, проведения оборонного обзора и реформы управления ВСУ.

Отметим, в настоящее время решение о введении военного положения в 10 областях Украины с 26 ноября на 30 дней принят парламентом и после подписания соответствующего закона главой ВРУ и Порошенко соответствующий указ будет опубликован и он сразу же вступит в силу.