Франція закликає Росію та Україну до стриманності

Фото: Жан-Ів Ле Дріан (RTL.fr)

Також глава МЗС Франції закликав Росію звільнити українських моряків

Росія та Україна мають зменшити напруженність після атаки поблизу Керченської протоки та захоплення Росією трьох українських кораблів. Із такою заявою у вівторок, 27 листопада, виступив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

"Ми хочемо, щоб всі сторони проявили стриманність", - заявив він після зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Парижі.

Окрім того, Ле Дріан закликав Росію звільнити українські кораблі та моряків. Він також додав, що звернувся до глави МЗС України Павла Клімкіна із закликом деескалації ситуації.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак зустрівся з послом США в Україні Марі Йованович та проінформував її про підготовку до відбиття агресії РФ.

Натомість, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен вимагає від України докази подій в Азовському морі. За її словами, обставини інциденту ще не повністю зрозумілі. У той же час вона заявила про необхідність уникати ситуації, яка може вийти з-під контролю.

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ і військові прокурори оголосили про підозру військовослужбовцям Росії, які брали участь у захопленні кораблів у Керченській протоці.

Відзначимо, 26 листопада Верховна рада України ухвалила рішення про введення воєнного стану в 10 областях України з 28 листопада на 30 днів. Після підписання відповідного закону главою ВРУ та президентом Порошенком відповідний указ буде опубліковано і він одразу ж набуде чинності.