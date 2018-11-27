ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Франція закликає Росію та Україну до стриманності

Новини » Політика    27.11.2018 - 15:19
Франція закликає Росію та Україну до стриманності
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (RTL.fr)

Також глава МЗС Франції закликав Росію звільнити українських моряків

Росія та Україна мають зменшити напруженність після атаки поблизу Керченської протоки та захоплення Росією трьох українських кораблів. Із такою заявою у вівторок, 27 листопада, виступив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

"Ми хочемо, щоб всі сторони проявили стриманність", - заявив він після зустрічі з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Парижі.

Окрім того, Ле Дріан закликав Росію звільнити українські кораблі та моряків. Він також додав, що звернувся до глави МЗС України Павла Клімкіна із закликом деескалації ситуації. 

Нагадаємо, раніше міністр оборони Степан Полторак зустрівся з послом США в Україні Марі Йованович та проінформував її про підготовку до відбиття агресії РФ.

Натомість, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен вимагає від України докази подій в Азовському морі. За її словами, обставини інциденту ще не повністю зрозумілі. У той же час вона заявила про необхідність уникати ситуації, яка може вийти з-під контролю.

 

Нагадаємо, раніше слідчі СБУ і військові прокурори оголосили про підозру військовослужбовцям Росії, які брали участь у захопленні кораблів у Керченській протоці.

Відзначимо, 26 листопада Верховна рада України ухвалила рішення про введення воєнного стану в 10 областях України з 28 листопада на 30 днів. Після підписання відповідного закону главою ВРУ та президентом Порошенком відповідний указ буде опубліковано і він одразу ж набуде чинності.

Парубій передав президенту Європарламенту звернення Ради про акт агресії РФ У ЄС закликали РФ негайно звільнити українських моряків
Новини України ФранціяАзовское море
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся