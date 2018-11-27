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Полторак проінформував Йованович про підготовку до відбиття агресії РФ

Новини » Політика    27.11.2018 - 14:12
Полторак проінформував Йованович про підготовку до відбиття агресії РФ
Фото: Степан Полторак та Марі Йованович (mil.gov.ua)

Йованович представила стратегічного радника від США Кіта Дейтона, який розпочинає роботу в Міністерстві оборони України

У вівторок, 27 листопада, міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із послом Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович та стратегічним радником від США Кітом Дейтоном. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міноборони України.

Як повідомляється, Полторак поінформував про ситуацію, що склалася в Азово-Чорноморському басейні, пов’язану з незаконними агресивними діями РФ.

"Введення воєнного стану необхідне як превентивний захід у разі проведення Росією повномасштабної сухопутної військової операції проти України. Ми повинні перевірити готовність реагувати на будь-який розвиток подій", - зазначив він.

За словами глави українського оборонного відомства, наразі проводиться низка заходів, спрямованих на підвищення рівня готовності ЗС України до відбиття зовнішньої агресії, включаючи забезпечення підготовки всіх міністерств та відомств України до можливого розвитку подій. Крім того, опрацьовується питання створення об'єднаного центру для координації дій Міноборони та Генштабу. Цей підрозділ, крім іншого, інформуватиме органи виконавчої влади та інші відомства в частині, що стосується всебічного забезпечення ЗСУ.

Під час зустрічі Йованович представила стратегічного радника від США Кіта Дейтона, який розпочинає роботу в Міністерстві оборони України та Генеральному штабі ЗС України.

Також рамках зустрічі сторони обговорили питання упровадження принципових проектів оборонної реформи в Україні, зокрема заходи, які проводяться в оборонному відомстві у зв’язку із прийняттям Закону України "Про національну безпеку", впровадження цивільного контролю у Міноборони, посилення прозорості закупівель з метою унеможливлення зловживань у цій сфері, реформування військової освіти, проведення оборонного огляду та реформи управління ЗСУ.

Відзначимо, наразі рішення про введення воєнного стану в 10 областях України з 26 листопада на 30 днів ухвалено парламентом і після підписання відповідного закону главою ВРУ та Порошенком відповідний указ буде опубліковано і він одразу ж набуде чинності.

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