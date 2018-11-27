Закон о введении военного положения вступит в силу 28 ноября

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Закон о введении военного положения будет опубликован завтра

Закон о введении военного положения в Украине завтра, 28 ноября, будет напечатан в газете "Голос Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар в Facebook.

Подчеркнем, что в законе предусмотрено, что он вступает в силу со дня опубликования.

"В газете "Урядовий курьер" опубликован указ президента, который был принят по результатам СНБО. Тот документ о введении военного положения, который парламент принял вчера (30 дней) сейчас прорабатывается в юруправлении и будет завтра опубликован в газете "Голос Украины", - написала она.

Напомним, сегодня в газете "Урядовий курьер" был опубликован указ президента о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября.

Отметим, Верховная рада Украины вчера вечером на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

Согласно закону, военное положение в Украине вводится с 14:00 26 ноября сроком на 30 дней (до 14:00 26 декабря) в 10 областях Украины: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

Как писало РБК-Украина, изначально СНБО предлагал президенту ввести военное положение на всей территории Украины с 14:00 26 ноября сроком на 60 дней. После этого Порошенко внес в Раду соответствующий указ, но в ходе рассмотрения в парламенте, закон был изменен.