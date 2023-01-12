ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков провів переговори з міністром оборони Франції: що обговорили

Новость на русском →
Київ, Четвер 12 січня 2023 19:41
Резніков провів переговори з міністром оборони Франції: що обговорили Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Себастьяном Лекорнем. У ході переговорів український міністр подякував за рішення надати ЗСУ танки AMX-10 RC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави оборонного відомства України у Twitter.

"Мала плідну розмову з моїм французьким другом Себастьяном Лекорнем. Ціную Францію за постійну підтримку України та за рішення надати ЗСУ AMX-10 RC. Відзначив високу ефективність ЗРК Crotale та аплодую за можливість посилити захист українського неба", - написав він.

Нагадаємо, 4 січня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв Володимиру Зеленському передати Україні легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби з російською агресією.

Після заяви Макрона 5 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент США Джо Байден також оголосили про постачання в Україну бойових машин піхоти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Олексій Резніков Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою
Президент Фінляндії підтримав передачу Україні танків Leopard, але з умовою
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі