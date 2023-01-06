Революційне рішення. Кулеба привітав обіцянку Франції передати ЗСУ легкі танки

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в коментарі французькому каналу TF1.

"Рішення президента Макрона надати Україні легкі танки дійсно революційне. Здається, ви у Франції любите це слова, чи не так ? Отже, ми дуже вдячні за це рішення", - заявив Кулеба.

Міністр закордонних справ зауважив, що сьогодні кожен може та має допомагати Україні у війні проти Росії, оскільки це не лише війна за виживання нашої країни, а за існування усієї Європи.