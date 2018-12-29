Протести в Парижі: поліція застосувала сльозогінний газ

Фото: зіткнення в Парижі (news.yahoo.com)

Активісти закликають до відставки президента Еммануеля Макрона

В Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Активісти зібралися в центрі Парижа, вигукуючи Fake news! і закликаючи до відставки президента Еммануеля Макрона.

Крім того, протестувальники вийшли на трамвайні лінії і кидали різні предмети в поліцію.

У свою чергу, співробітники правоохоронних органів відповіли шумовими гранатами зі сльозогінним газом та затримали кілька людей.

Police have fired tear gas at "yellow vest" demonstrators in Paris but the turnout for round seven of the popular protests against President Macron's policies that have rocked France appears low https://t.co/Nd8MqX4WdB #GiletsJaunes pic.twitter.com/RKPRCHg1jC — AFP news agency (@AFP) December 29, 2018

Нагадаємо, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Парижі активисти організації "жовті жилети" планують посилити протести на Новий рік.