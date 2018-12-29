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Протести в Парижі: поліція застосувала сльозогінний газ

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 17:29
Протести в Парижі: поліція застосувала сльозогінний газ
Фото: зіткнення в Парижі (news.yahoo.com)

Активісти закликають до відставки президента Еммануеля Макрона

В Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Активісти зібралися в центрі Парижа, вигукуючи Fake news! і закликаючи до відставки президента Еммануеля Макрона.

Крім того, протестувальники вийшли на трамвайні лінії і кидали різні предмети в поліцію.

У свою чергу, співробітники правоохоронних органів відповіли шумовими гранатами зі сльозогінним газом та затримали кілька людей.

Нагадаємо, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Парижі активисти організації "жовті жилети" планують посилити протести на Новий рік.

 

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