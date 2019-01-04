У Франції "жовті жилети" анонсували нові протести

Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/JLMelenchon)

Учасники руху незадоволені обіцянками французького президента Еммануеля Макрона

У Франції "жовті жилети" офіційно запланували на суботу, 5 січня два мітинги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Ехргеѕѕ.

Учасники руху незадоволені обіцянками французького президента Еммануеля Макрона. Однак, останнім часом кількість протестувальників значно знизилося.

Нагадаємо, 29 грудня в Парижі співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ до активістів "жовтих жилетів". Пізніше заарештували одного з організаторів протестів "жовтих жилетах" водія Еріка Друе.

Раніше, 18 грудня, "жовті жилети" захопили пункти оплати за проїзд по автомагістралях і підпалили їх. Оператор дорожнього руху Франції Vinci Autoroutes заявив, що кілька перехресть шосе серйозно пошкоджені через протести активістів.

Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон у новорічному зверненні порушив тему реформ після того, як в країні уже тривалий час не вщухають протести "жовтих жилетів".