Макрон в новогоднем обращении затронул вопрос реформ во Франции

Фото: Эммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон также назвал главные вызовы страны в 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении затронул тему реформ после того, как в стране уже длительное время не утихают протесты "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина.

В своей речи, которую транслировали французские телеканалы, Макрон отметил, что в 2018 году правительство и премьер-министр Эдуар Филипп сделали много для страны. Он упомянул проводимые реформы в разных областях.

"Результат не может быть мгновенным. И нетерпение, которое я разделяю, не может оправдать никакой отказ", - сказал Макрон.

Он подчеркнул, что правительство в следующие месяцы должно будет продолжить эту работу, чтобы создать рамки для этих реформ в повседневной жизни.

"Мы также знали большой раскол и разразившийся гнев, который идет издалека, гнев против несправедливости, гнев против иногда непонятной глобализации, гнев против административной системы, которая стала очень сложной … гнев против глубоких изменений ... Этот гнев, как бы он ни был избыточен, на мой взгляд, говорит об одном: мы не отступили", - отметил президент Франции.

"Наша страна хочет построить лучшее будущее, основанное на нашей способности изобретать новое и быть вместе. Это, на мой взгляд, урок 2018 года ", - сказал президент Франции.

Отметим, что во Франции с середины ноября по всей стране проходят масштабные протесты движения "желтых жилетов". Первоначальными требованиями протестующих было снижение цен на бензин и повышение покупательской способности. Затем митингующие выдвинули ряд других требований. Акции продолжаются до сих пор, часто они сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Напомним, в Париже (Франция) активисты организации "желтые жилеты" планируют усилить протесты на Новый год.