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"Желтые жилеты" планируют усилить протесты на Новый год

Новости » Общество    28.12.2018 - 14:53
"Желтые жилеты" планируют усилить протесты на Новый год
Фото: протесты "желтых жилетах" во Франции (twitter.com/JLMelenchon)

Протесты также пройдут в Париже, Лионе, Нанте, Тулузе и Бордо

В Париже (Франция) активисти организации "желтые жилеты" планируют усилить протесты на Новый год. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на France 24.

Сообщается, активисты недовольны результатами обещаний президента Эммануэля Макрона по увеличению зарплаты. Протесты также пройдут в Париже, Лионе, Нанте, Тулузе и Бордо. 

"Желтые жилеты все еще мобилизованы. Мобилизация продолжится в ближайшие дни, несмотря на то, что правительство демонтировало в последние 10 дней значительную часть точек блокировки", - рассказала представительница "желтых жилетов" Летиция Деваль.

Ожидается, что новые протесты в Париже пройдут "мирно и празднично", о чем "желтые жилеты" сообщают в соцсетях.

Напомним, количество жертв в ходе акций протеста "желтых жилетов" во Франции возросло до 10. 

Ранее РБК-Украина писало, что во Франции, 18 декабря, "желтые жилеты" захватили пункты оплаты за проезд по автомагистралям и подожгли их. Оператор дорожного движения Франции Vinci Autoroutes заявил, что несколько перекрестков шоссе серьезно повреждены из-за протестов активистов.

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