Во Франции и Германии зафиксированы четыре новых случая заражения коронавирусом

Во Франции и Германии зафиксированы по два новых случая заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 и Tagesschau.

По словам директора главного управления здравоохранения Франции Жерома Саломона, первый новый случай инфицирования был зафиксирован в Париже. Коронавирус выявили у молодой китаянки, которая недавно вернулась из Китая.

Второй случай - мужчина, который недавно посещал регион Ломбардия в северной Италии, ставшей центром быстро растущей вспышки коронавируса в Европе.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 14. При этом 11 из них выздоровели и один человек умер.

В Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг с коронавирусом госпитализирован 25-летний мужчина, который, предположительно, заразился во время своей недавней поездки в Милан.

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия с симптомами болезни была госпитализирована супружеская пара. Наличие коронавируса было подтверждено у супруги.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-2019 в Германии достигло 18. Большинство из них в настоящее время уже выписаны из больницы.

Напомним, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии, где число погибших увеличилось до 11 человек.

По состоянию на утро, 25 февраля, в мире зафиксировано 80 150 случаев инфицирования новым типом коронавируса COVID-19. Известно о 2699 смертях от вируса.