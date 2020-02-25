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В Италии число жертв коронавируса увеличилось до 11 человек

Новости » Общество     25.02.2020 - 21:39
В Италии число жертв коронавируса увеличилось до 11 человек
Иллюстративное фото (twitter.com/nikmarino9)

Количество зафиксированных случаев коронавируса выросло до 322-х

В Италии, в результате вспышки коронавируса число погибших увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что количество зафиксированных случаев коронавируса выросло до 322-х.

Последними четырьмя жертвами смертельного вируса стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо.

Ранее сообщалось о 10 жертвах коронавируса в Италии.

Отметим, наибольшее количество случаев коронавируса в Европе зафиксировано в Италии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса COVID-19 в стране.

Также сообщалось, что Европейский парламент призвал сотрудников, которые посещали итальянские регионы Ломбардия, Пьемонт, Эмилия-Романья и Венето, где началось распространение коронавируса, а также такие страны, как Китай, Сингапур или Южную Корею не приходить в парламент и работать из дома.

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