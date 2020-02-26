У Франції і Німеччині зафіксовано чотири нові випадки зараження коронавірусом

У Франції та Німеччині зафіксовано два нових випадки зараження коронавірусом COVID-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 і Tagesschau.

За словами директора головного управління охорони здоров'я Франції Жерома Саломона, перший новий випадок інфікування був зафіксований в Парижі. Коронавірус виявили у молодої китаянки, яка нещодавно повернулася з Китаю.

Другий випадок - чоловік, який нещодавно відвідував регіон Ломбардія в північній Італії, яка стала центром спалаху коронавірусу в Європі.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Франції досягло 14. При цьому 11 з них одужали і одна людина померла.

В Німеччині у федеральній землі Баден-Вюртемберг з коронавірусом госпіталізований 25-річний чоловік, який, імовірно, заразився під час своєї недавньої поїздки в Мілан.

У федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія з симптомами хвороби була госпіталізована подружня пара. Наявність коронавірусу було підтверджено у дружини.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження COVID-2019 в Німеччині досягла 18. Більшість з них в даний час вже виписані з лікарні.

Нагадаємо, найбільшу кількість випадків коронавіруса у Європі зафіксовано в Італії, де кількість загиблих збільшилася до 11 осіб.

За станом на ранок, 25 лютого, у світі зафіксовано 80 150 випадків інфікування новим різновидом коронавіруса COVID-19. Відомо про 2699 смерті від вірусу.