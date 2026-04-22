Фотоконтроль та іноземна мова: як можуть змінитись іспити для водіїв в Україні

Про який проєкт наказу МВС йдеться

17 квітня 2026 року на офіційному вебпорталі Міністерства внутрішніх справ України було оприлюднено проєкт наказу МВС "Про внесення змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія".

Українцям пояснили, що його розробили "з метою вдосконалення процедури складання теоретичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами".

Йдеться, зокрема, про:

запровадження можливості складати теоретичний іспит англійською мовою;

урегулювання питання перекладу тестових питань;

підвищення доступності та якості надання адміністративної послуги;

приведення положень нормативно-правового акта МВС у відповідність до чинного законодавства.

Станом на зараз для громадського обговорення на сайті МВС оприлюднено:

проєкт наказу;

порівняльну таблицю;

пояснювальну записку.

Що саме пропонують змінити в МВС

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт наказу передбачає внесення низки змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія в Україні.

Перш за все МВС пропонує "легалізувати англійську мову" (щоб збільшити шанси на отримання водійського посвідчення національного зразка для іноземців, які переїжджають в Україну):

дозволити складати теоретичний іспит англійською мовою (за вибором кандидата у водії);

врегулювати питання професійного перекладу англійською тестових питань (з яких формуються екзаменаційні білети) - відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель.

У документі уточнюється, що "здебільшого іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, не володіють державною мовою на рівні, достатньому для складання теоретичного іспиту".

Отже, ситуація станом на зараз:

ускладнює виконання чинних вимог щодо обміну посвідчення водія (із закордонного на українські);

обмежує права іноземців та осіб без громадянства на отримання цієї адміністративної послуги.

Інший важливий блок змін (пропонованих проєктом наказу), стосується належної ідентифікації осіб під час складання теоретичного та практичного іспитів для отримання права керування транспортними засобами.

Так, якщо в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) МВС немає відцифрованого образу обличчя особи, яка планує отримати посвідчення водія, її повинні будуть спершу сфотографувати (просто у сервісному центрі МВС).

Це необхідно для того, щоб одразу внести до бази даних (реєстру) відцифрований образ обличчя людини разом із відомостями про неї.

Таке правило, згідно з документом, має "працювати" для "видачі, обміну, повернення посвідчення водія територіальними сервісними центрами МВС", а також "складання в них теоретичного і практичного іспитів".

Зміна, має, по суті, унеможливити спроби скласти іспит замість іншої людини, а також забезпечити належну верифікацію кожного майбутнього водія.

"У процесі складання особою теоретичного іспиту технічними засобами контролю, вмонтованими (закріпленими) в (на) екрані монітора автоматизованого робочого місця, здійснюється періодичне фотографування обличчя особи, яка складає такий іспит", - йдеться у тексті проєкту наказу.

Уточнюється, що отримане зображення "порівнюється" при цьому "з відцифрованим образом обличчя цієї особи, який міститься в ЄДР МВС".

Коли запроповані зміни можуть стати реальністю

У пояснювальній записці зазначається, що проєкт наказу МВС потребує подальшого погодження з багатьма відомствами:

Міністерством охорони здоров'я;

Міністерством освіти й науки;

Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності;

Міністерством цифрової трансформації;

Міністерством фінансів;

Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства;

Міністерством закордонних справ;

Міністерством розвитку громад та територій;

Державною міграційною службою;

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

Національною поліцією України;

Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні;

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні.

Отже, для запровадження запропонованих МВС змін, необхідно спершу завершити всі юридичні процедури.

"Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування", - уточнюється в документі.

Виключенням стане "абзац 8 підпункту 2 пункту 1 наказу" (який набере чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування).