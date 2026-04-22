Фотоконтроль та іноземна мова: як можуть змінитись іспити для водіїв в Україні

В Україні пропонують суттєво змінити процедуру отримання водійських посвідчень для іноземців та посилити контроль за ідентифікацією майбутніх водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України.
17 квітня 2026 року на офіційному вебпорталі Міністерства внутрішніх справ України було оприлюднено проєкт наказу МВС "Про внесення змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія".
Українцям пояснили, що його розробили "з метою вдосконалення процедури складання теоретичного іспиту для отримання права керування транспортними засобами".
Йдеться, зокрема, про:
Станом на зараз для громадського обговорення на сайті МВС оприлюднено:
Згідно з пояснювальною запискою, проєкт наказу передбачає внесення низки змін до Інструкції про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія в Україні.
Перш за все МВС пропонує "легалізувати англійську мову" (щоб збільшити шанси на отримання водійського посвідчення національного зразка для іноземців, які переїжджають в Україну):
У документі уточнюється, що "здебільшого іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, не володіють державною мовою на рівні, достатньому для складання теоретичного іспиту".
Отже, ситуація станом на зараз:
Інший важливий блок змін (пропонованих проєктом наказу), стосується належної ідентифікації осіб під час складання теоретичного та практичного іспитів для отримання права керування транспортними засобами.
Так, якщо в Єдиному державному реєстрі (ЄДР) МВС немає відцифрованого образу обличчя особи, яка планує отримати посвідчення водія, її повинні будуть спершу сфотографувати (просто у сервісному центрі МВС).
Це необхідно для того, щоб одразу внести до бази даних (реєстру) відцифрований образ обличчя людини разом із відомостями про неї.
Таке правило, згідно з документом, має "працювати" для "видачі, обміну, повернення посвідчення водія територіальними сервісними центрами МВС", а також "складання в них теоретичного і практичного іспитів".
Зміна, має, по суті, унеможливити спроби скласти іспит замість іншої людини, а також забезпечити належну верифікацію кожного майбутнього водія.
"У процесі складання особою теоретичного іспиту технічними засобами контролю, вмонтованими (закріпленими) в (на) екрані монітора автоматизованого робочого місця, здійснюється періодичне фотографування обличчя особи, яка складає такий іспит", - йдеться у тексті проєкту наказу.
Уточнюється, що отримане зображення "порівнюється" при цьому "з відцифрованим образом обличчя цієї особи, який міститься в ЄДР МВС".
У пояснювальній записці зазначається, що проєкт наказу МВС потребує подальшого погодження з багатьма відомствами:
Отже, для запровадження запропонованих МВС змін, необхідно спершу завершити всі юридичні процедури.
"Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування", - уточнюється в документі.
Виключенням стане "абзац 8 підпункту 2 пункту 1 наказу" (який набере чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування).
