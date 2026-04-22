Фотоконтроль и иностранный язык: как могут измениться экзамены для водителей в Украине

16:54 22.04.2026 Ср
4 мин
Сдать экзамен на права "вместо друга" точно не удастся
aimg Ирина Костенко
МВД предлагает ввести важные изменения для будущих водителей и иностранцев (фото иллюстративное: facebook.com/hsc.gov.ua)

В Украине предлагают существенно изменить процедуру получения водительских удостоверений для иностранцев и усилить контроль за идентификацией будущих водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий проект приказа Министерства внутренних дел Украины.

О каком проекте приказа МВД идет речь

17 апреля 2026 года на официальном вебпортале Министерства внутренних дел Украины был обнародован проект приказа МВД "О внесении изменений в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя".

Украинцам объяснили, что его разработали "с целью совершенствования процедуры сдачи теоретического экзамена для получения права управления транспортными средствами".

Речь идет, в частности:

  • о введении возможности сдавать теоретический экзамен на английском языке;
  • об урегулировании вопроса перевода тестовых вопросов;
  • о повышении доступности и качества предоставления административной услуги;
  • о приведении положений нормативно-правового акта МВД в соответствие с действующим законодательством.

По состоянию на сейчас для общественного обсуждения на сайте МВД обнародованы:

Что именно предлагают изменить в МВД

Согласно пояснительной записке, проект приказа предусматривает внесение ряда изменений в Инструкцию о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя в Украине.

Прежде всего МВД предлагает "легализовать английский язык" (чтобы увеличить шансы на получение водительского удостоверения национального образца для иностранцев, которые переезжают в Украину):

  • разрешить сдавать теоретический экзамен на английском языке (по выбору кандидата в водители);
  • урегулировать вопрос профессионального перевода на английский тестовых вопросов (из которых формируются экзаменационные билеты) - в соответствии с законодательством в сфере публичных закупок.

В документе уточняется, что "в основном иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории Украины на законных основаниях, не владеют государственным языком на уровне, достаточном для сдачи теоретического экзамена".

Следовательно, ситуация по состоянию на сейчас:

  • затрудняет выполнение действующих требований насчет обмена водительского удостоверения (с зарубежного на украинское);
  • ограничивает права иностранцев и лиц без гражданства на получение этой административной услуги.

Другой важный блок изменений (предлагаемых проектом приказа), касается надлежащей идентификации лиц при сдаче теоретического и практического экзаменов для получения права управления транспортными средствами.

Так, если в Едином государственном реестре (ЕГР) МВД нет оцифрованного образа лица человека, который планирует получить водительское удостоверение, его должны будут сначала сфотографировать (прямо в сервисном центре МВД).

Это необходимо для того, чтобы сразу внести в базу данных (реестр) оцифрованный образ лица человека вместе со сведениями о нем.

Такое правило, согласно документу, должно "работать" для "выдачи, обмена, возврата водительского удостоверения территориальными сервисными центрами МВД", а также "сдачи в них теоретического и практического экзаменов".

Изменение, должно, по сути, исключить попытки сдать экзамен вместо другого человека, а также обеспечить надлежащую верификацию каждого будущего водителя.

"В процессе сдачи лицом теоретического экзамена техническими средствами контроля, встроенными (закрепленными) в (на) экране монитора автоматизированного рабочего места, осуществляется периодическое фотографирование лица человека, который сдает такой экзамен", - говорится в тексте проекта приказа.

Уточняется, что полученное изображение "сравнивается" при этом "с оцифрованным образом лица этого человека, который содержится в ЕГР МВД".

Когда предложенные изменения могут стать реальностью

В пояснительной записке отмечается, что проект приказа МВД требует дальнейшего согласования со многими ведомствами:

  • Министерством здравоохранения;
  • Министерством образования и науки;
  • Министерством социальной политики, семьи и единства;
  • Министерством цифровой трансформации;
  • Министерством финансов;
  • Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Министерством иностранных дел;
  • Министерством развития общин и территорий;
  • Государственной миграционной службой;
  • Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека;
  • Национальной полицией Украины;
  • Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Общим представительским органом стороны работодателей на национальном уровне;
  • Общим представительским органом репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне.

Итак, для введения предложенных МВД изменений, необходимо сначала завершить все юридические процедуры.

"Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования", - уточняется в документе.

Исключением станет "абзац 8 подпункта 2 пункта 1 приказа" (который вступит в силу через три месяца со дня его официального опубликования).

