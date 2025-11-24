На фоні загрози РФ. Франція планує ввести добровільну військову службу, - Le Figaro

У Франції на фоні загрози з боку армії Росії можуть незабаром запровадити добровільну військову службу. Про відповідне рішення планує повідомити президент Еммануель Макрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figarо.
За даними видання, президент Франції може оголосити про це вже 27 листопада.
"Франція має залишатися сильною країною з потужною армією", - заявив Макрон у кулуарах саміту G20 у Йоганнесбурзі.
За даними Le Figaro, рішення про повернення добровільної служби перебуває в опрацюванні вже кілька місяців. Президент Франції згадував її ще 13 липня, виступаючи перед високопоставленими офіцерами.
"Зіткнувшись з тим, що Європа наражається на постійну загрозу з боку Росії, нам потрібна нація, здатна вистояти і бути мобілізованою", - зазначав Макрон.
Джерела видання повідомили, що різні сценарії плану передбачають залучення від 10 до 50 тисяч людей на рік. За даними низки французьких ЗМІ, добровільна служба триватиме 10 місяців і передбачає оплату – кількасот євро на місяць.
Раніше про реформу військової служби домовилася влада Німеччини. Планується, що всі 18-річні громадяни країни отримуватимуть анкету для визначення мотивації та придатності до служби. Усі молоді люди, які народилися після 1 січня 2008 року, будуть зобов'язані пройти медогляд.
Служба в армії залишиться добровільною. Але якщо потрібної кількості бажаючих служити не досягнуто, у країні можуть запровадити так званий "військовий обов'язок за потребою", де кандидатів визначить жереб. Голосування щодо цього питання заплановане на грудень.
Нагадаємо, новопризначений глава Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що російський диктатор Володимир Путін демонструє готовність випробовувати кордони Європи та здатен у будь-який момент спровокувати "гаряче протистояння".
Також зазначається, що у червні 2025 року на саміті НАТО країни ЄС ухвалили підвищення власних видатків на оборону до 5 % від ВВП до 2035 року. Проте не всі країни готові до цього, не дивлячись на внесення відповідних змін до бюджетів на наступний рік.
Раніше заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що РФ у відносинах з країнами Європи використовує гібридний підхід. Зокрема, мова йде про використання дронів та підтримку проросійських сил.
Також The Wall Street Journal раніше повідомило про підготовку додаткових військ до кордонів з Європою.