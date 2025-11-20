ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Країни ЄС збільшують витрати на оборону, але не всі. Експерт назвав причини

Євросоюз, Четвер 20 листопада 2025 17:01
UA EN RU
Країни ЄС збільшують витрати на оборону, але не всі. Експерт назвав причини Фото: країни-члени НАТО посилюють підготовку до можливої війни з РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У червні 2025 року на саміті НАТО країни ЄС ухвалили підвищення власних видатків на оборону до 5 % від ВВП до 2035 року. Проте не всі країни готові до цього, не дивлячись на внесення відповідних змін до бюджетів на наступний рік.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів Расто Кужель, виконавчий директор організації "Memo 98" (Словаччина), що займається моніторингом політичних процесів у Європі.

За його словами, ставлення до власної оборони країни залежить від того, наскільки далеко вона знаходиться від Росії. Крім того, у деяких країнах вирішальним залишається вплив популістів - правих або лівих.

"Популісти в таких країнах, як Чехія, Словаччина та Німеччина, як і раніше, користуються підтримкою, оскільки спираються на поєднання втоми від війни, зростання вартості життя та відчуття, що "елітам у Брюсселі чи Києві" важливіша геополітика, ніж повсякденні проблеми звичайних людей", - сказав Кужель.

Наслідки рішень для політиків

Він зауважив, що європейські країни є демократичними, а їхні лідери змушені враховувати політичні наслідки своїх кроків. Особливо яскраво, зазначив Кужель, ця відмінність виявляється у Німеччині.

"На сході, в колишній НДР, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" має сильні позиції, використовуючи історично низький рівень довіри до інститутів та Заходу, тоді як західна частина країни у питаннях оборони та підтримки України залишається більш прагматичною та твердо прив'язаною до європейсько-трансатлантичних структур", - заявив він.

За словами експерта, у північних та балтійських країнах російська загроза ніколи не зникала з колективної пам'яті. Вона залишається частиною їхньої ідентичності та політичної реальності.

З відстанню ситуація змінюється

З цієї причини навіть місцеві популісти не заперечують потребу у зміцненні оборони, оскільки це стало б для них політичним самогубством. Водночас на відстані від кордонів Росії ситуація відрізняється.

"У всьому центральноєвропейському регіоні також давно відсутній міцний консенсус щодо проросійської пастки та імунітет суспільства до дезінформації, що дозволяє популістам просувати прості гасла про "національні інтереси" та "мир"", - підкреслив Кужель.

Нагадаємо, новопризначений глава Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) Мартін Єгер заявив, що російський диктатор Володимир Путін демонструє готовність випробовувати кордони Європи та здатен у будь-який момент спровокувати "гаряче протистояння".

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз НАТО Російська Федерація
Новини
Новий "мирний план" США і РФ по війні в Україні: все, що відомо на зараз
Новий "мирний план" США і РФ по війні в Україні: все, що відомо на зараз
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті