Країни ЄС збільшують витрати на оборону, але не всі. Експерт назвав причини

У червні 2025 року на саміті НАТО країни ЄС ухвалили підвищення власних видатків на оборону до 5 % від ВВП до 2035 року. Проте не всі країни готові до цього, не дивлячись на внесення відповідних змін до бюджетів на наступний рік.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів Расто Кужель, виконавчий директор організації "Memo 98" (Словаччина), що займається моніторингом політичних процесів у Європі.

За його словами, ставлення до власної оборони країни залежить від того, наскільки далеко вона знаходиться від Росії. Крім того, у деяких країнах вирішальним залишається вплив популістів - правих або лівих.

"Популісти в таких країнах, як Чехія, Словаччина та Німеччина, як і раніше, користуються підтримкою, оскільки спираються на поєднання втоми від війни, зростання вартості життя та відчуття, що "елітам у Брюсселі чи Києві" важливіша геополітика, ніж повсякденні проблеми звичайних людей", - сказав Кужель.

Наслідки рішень для політиків

Він зауважив, що європейські країни є демократичними, а їхні лідери змушені враховувати політичні наслідки своїх кроків. Особливо яскраво, зазначив Кужель, ця відмінність виявляється у Німеччині.

"На сході, в колишній НДР, ультраправа "Альтернатива для Німеччини" має сильні позиції, використовуючи історично низький рівень довіри до інститутів та Заходу, тоді як західна частина країни у питаннях оборони та підтримки України залишається більш прагматичною та твердо прив'язаною до європейсько-трансатлантичних структур", - заявив він.

За словами експерта, у північних та балтійських країнах російська загроза ніколи не зникала з колективної пам'яті. Вона залишається частиною їхньої ідентичності та політичної реальності.

З відстанню ситуація змінюється

З цієї причини навіть місцеві популісти не заперечують потребу у зміцненні оборони, оскільки це стало б для них політичним самогубством. Водночас на відстані від кордонів Росії ситуація відрізняється.

"У всьому центральноєвропейському регіоні також давно відсутній міцний консенсус щодо проросійської пастки та імунітет суспільства до дезінформації, що дозволяє популістам просувати прості гасла про "національні інтереси" та "мир"", - підкреслив Кужель.