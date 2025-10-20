РФ у відносинах з Європою використовує гібридний підхід: подробиці від ГУР
РФ у відносинах з країнами Європи використовує гібридний підхід. Зокрема, мова йде про використання дронів, підтримку проросійських сил та ін.
Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".
"Якщо говорити про економіку РФ, це вже підтверджений факт, вона зараз знаходиться в стані рецесії. У будь‑якому випадку, понад 40% федерального бюджету йде, по суті, на оборону, на війну", - заявив Скібіцький.
Він також зазначив, що РФ активно проводить реформування військових сил. Програма озброєнь, яка зараз розробляється в період до 2036 року, чітко свідчить про те, що Росія активно готується до можливого воєнного конфлікту з Європою. Насамперед з НАТО.
"Це не просто наша оцінка військового розвитку, це підтверджено тими документами, які ми маємо на сьогодні. Міністр оборони РФ, коли в червні представляв концепцію озброєнь до 2036 року, першим пунктом чітко визначив, що ця концепція призначена для підготовки армії РФ до ведення війни проти НАТО до 2030 року", - додав заступник начальника ГУР МО України.
За його словами, сьогодні можна побачити дуже потужний гібридний підхід РФ щодо Європи. Це не тільки дрони, які з’являються сьогодні над багатьма країнами ЄС. Це кібератаки, це підтримка проросійських сил або ультраправих організацій, які підтримують політику Росії.
"Сьогодні Росія намагається протестувати реакцію Європи, визначити для себе "червону" лінію подальших дій. І головне – вона не зупиниться на цих амбітних імперських планах, які були озвучені (російським диктатором Володимиром - ред.) Путіним і керівництвом РФ, починаючи з 2007-2008 року", - підсумував Скібіцький.
Він також додав, що сьогодні ми бачимо результати тих планів, які для себе побудував режим Путіна ще з того часу.
Підготовка РФ до війни проти Європи
Нагадаємо, останнім часом у західних ЗМІ почастішали повідомлення про підготовку Росії вторгнення до країн Європи та війну з країнами НАТО.
Так, у квітні видання The Wall Street Journal повідомило про підготовку додаткових військ до кордонів з Європою.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає можливості війни між Росією і НАТО та закликав союзників бути готовими до потенційних загроз.
За даними німецької розвідки, Росія збільшує витрати на оборону та готує вторгнення в Європу ближче до 2030 року.