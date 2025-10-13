Новий глава німецької розвідки попередив про плани Путіна

Володимир Путін готовий перевіряти європейські кордони і може спровокувати "гаряче протистояння" в будь-який момент.

Про це заявив Мартін Йегер, новий президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Він повідомив депутатам у Берліні, що дії Москви спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, поділ суспільств і залякування населення.

"Гібридні засоби, які Росія використовує для цього, тепер повсюдні. Частота окремих інцидентів представляє новий рівень протистояння - протистояння, в якому Росія вважає нас супротивником і воюючою стороною", - зазначив Йегер.

Небезпека "гарячого протистояння"

За його словами, Росія маскує свої наміри, "але насправді вона прагне перевірити наші кордони".

"У кращому випадку в Європі спостерігається холодний мир, який у будь-який момент може перетворитися на гаряче протистояння. Ми повинні підготуватися до подальшої ескалації", - сказав він.

Під час щорічного слухання президентів федеральних розвідувальних служб Єгер попередив, що "наш супротивник не знає ні відпочинку, ні перепочинку, і ми не можемо сидіти склавши руки, вважаючи, що можлива атака Росії не станеться щонайменше до 2029 року".

За його словами, Німеччина перебуває під вогнем уже сьогодні.

Необхідність рішучих дій

"Водночас стриманість і м'якість інтерпретуються нашими супротивниками, такими як Росія, як слабкість - ми повинні зробити правильні висновки з цього", - заявив глава BND.

Єгер заявив про необхідність протистояти противникам там, де це необхідно. "Для цього ми будемо приймати більш високі ризики контрольованим і послідовним чином", - сказав він.

Єгер натякнув, що новий підхід може викликати реакцію з боку німецького суспільства. "Крім соціальної підтримки, це вимагає довіри і підтримки політиків і законодавців. Разом ми повинні адаптувати закон BND до реалій нової епохи", - додав він.