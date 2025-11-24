На фоне угрозы РФ. Франция планирует ввести добровольную военную службу, - Le Figaro

Во Франции на фоне угрозы со стороны армии России могут вскоре ввести добровольную военную службу. О соответствующем решении планирует сообщить президент Эммануэль Макрон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figarо.
По данным издания, президент Франции может объявить об этом уже 27 ноября.
"Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией", - заявил Макрон в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге.
По данным Le Figaro, решение о возвращении добровольной службы находится в проработке уже несколько месяцев. Президент Франции упоминал ее еще 13 июля, выступая перед высокопоставленными офицерами.
"Столкнувшись с тем, что Европа подвергается постоянной угрозе со стороны России, нам нужна нация, способная выстоять и быть мобилизованной", - отмечал Макрон.
Источники издания сообщили, что различные сценарии плана предусматривают привлечение от 10 до 50 тысяч человек в год. По данным ряда французских СМИ, добровольная служба продлится 10 месяцев и предусматривает оплату - несколько сотен евро в месяц.
Ранее о реформе военной службы договорились власти Германии. Планируется, что все 18-летние граждане страны будут получать анкету для определения мотивации и пригодности к службе. Все молодые люди, родившиеся после 1 января 2008 года, будут обязаны пройти медосмотр.
Служба в армии останется добровольной. Но если нужное количество желающих служить не достигнуто, в стране могут ввести так называемую "воинскую обязанность по необходимости", где кандидатов определит жребий. Голосование по этому вопросу запланировано на декабрь.
Напомним, новоназначенный глава Федеральной службы внешней разведки Германии (BND) Мартин Егер заявил, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует готовность испытывать границы Европы и способен в любой момент спровоцировать "горячее противостояние".
Также отмечается, что в июне 2025 года на саммите НАТО страны ЕС приняли повышение собственных расходов на оборону до 5 % от ВВП до 2035 года. Однако не все страны готовы к этому, несмотря на внесение соответствующих изменений в бюджеты на следующий год.
Ранее заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ в отношениях со странами Европы использует гибридный подход. В частности, речь идет об использовании дронов и поддержке пророссийских сил.
Также The Wall Street Journal ранее сообщило о подготовке дополнительных войск к границам с Европой.