Путін тихо готує нову армію біля кордонів НАТО, - WSJ

Президент США Дональд Трамп і світові лідери стурбовані війною Росії проти України. Водночас Володимир Путін розширює військові бази і готується перекинути додаткові війська до європейських кордонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Росія розширює військові бази в Петрозаводську і в інших районах недалеко від кордону з Фінляндією. Військові експерти оцінюють активність уздовж фінського кордону як частину підготовки Москви до потенційного конфлікту з НАТО.

Як зазначає видання, саме до Ленінградського військового округу, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією, буде перекинуто більшу частину нових військових у рамках збільшення чисельності військ до 1,5 млн осіб. Невеликі бригади зростуть утричі і стануть дивізіями чисельністю 10 тисяч осіб.

Росія вже будує нові склади і житло для військових, прокладає нову залізницю вздовж кордону з Естонією, Фінляндією і Норвегією, а також розширює наявні в цьому регіоні залізничні колії, розповів газеті Еміль Кастехельмі з фінської компанії з OSINT-аналітики Black Bird Group.

"Коли війська повернуться [з України], вони дивитимуться через кордон [з Фінляндією] на країну, яку вважають противником. Логіка останнього десятиліття показує, що ми очікуємо конфлікту з НАТО", - сказав газеті російський військовий аналітик, директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов.

Військові приготування

Про те, що Росія, можливо, через якийсь час буде готова до війни, свідчать темпи виробництва військової техніки. "Російська армія відновлюється і зростає швидшими темпами, ніж припускала більшість аналітиків", - сказав командувач американськими військами в Європі Крістофер Каволі сенатському комітету у квітні. "Російська армія... сьогодні більша, ніж була на початку війни", - додав генерал.

Зрослі військові витрати РФ призвели до повного завантаження підприємств ВПК, розширення наявних виробничих ліній і відкриття нових виробництв, пише газета.

За оцінками західних розвідок, якщо 2021 року Росія виробила близько 40 танків Т-90М, то тепер щороку випускають близько 300 таких танків. Майже всі ці танки залишаються в Росії, а не відправляються на фронт, сказав WSJ високопоставлений військовий чиновник із Фінляндії. Зросло також виробництво безпілотників. Крім того, очікується, що приблизно на 20% зросте виробництво артилерійських знарядь і боєприпасів, зазначає WSJ.

Потенційний конфлікт

Розвідка Данії в лютому попереджала, що Росія може почати великомасштабну війну в Європі протягом п'яти років, якщо вважатиме, що Північноатлантичний альянс слабкий. Співрозмовник WSJ в одній з європейських розвідок припустив, що Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, вторгнувшись у невелику країну альянсу, наприклад, в Естонію, де живе певна кількість етнічних росіян.

"Якщо ви запитаєте, як скоро російські військові зможуть провести обмежену операцію проти країн Балтії, відповідь може бути - доволі скоро", - сказав WSJ старший науковий співробітник програми Росії та Євразії у Фонді Карнегі Майкл Кофман.

За його словами, у країнах Балтії припускають, що це може статися через два-три роки після завершення війни в Україні. Якщо йдеться про великомасштабну війну з НАТО, то термін може від семи до 10 років залежно від сценарію, вважає експерт.