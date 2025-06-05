"Флешбек з холодної війни": експерт пояснив шок Заходу на масштаб операції СБУ у Росії
Масштабна атака на стратегічну авіацію Росії вразила західний світ. Схожого до цього часу ще не робила жодна спецслужба світу.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів аналітик, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.
"Вони шоковані амбіційністю і широтою діяльності спецслужб України. Нічого подібного жодна спецслужба світу до цього часу не робила. Я просто хочу нагадати, що за весь час холодної війни між Радянським Союзом і США жодного масштабу такого, щоб порівняти, не було", - наголосив експерт.
За його словами, тим більше не було знищення стратегічних бомбардувальників та частини ядерної тріади або стратегічних ядерних сил.
"Та взагалі знищення таких об'єктів та ще й масово не на одному аеродромі, наприклад, провести диверсію, а системно приготувати таку операцію, яка комплексно охоплює фактично весь компонент стратегічної ядерної тріади Росії. Це дійсно захоплює, для часів холодної війни взагалі якась фантастика. І от саме цей, скажімо так, флешбек з холодної війни пояснює оцей шок", - додав він.
Водночас Самусь зазначив, що більшість американського політикуму розцінюють цей удар якраз з точки зору того, що Росія - це Радянський Союз, а Радянський Союз відповів би певним чином.
"Звісно, це удар по ядерній тріаді, означає ядерну війну і таке інше", - підсумував він.
Операція "Павутина"
Нагадаємо, що 1 червня СБУ здійснила історичну та безпрецедентну атаку на російські аеродроми. Як виявилось, операцію під назвою "Павутина" готували півтора року.
Загалом Служба безпеки України FPV-дронами вдарила по російських авіабазах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Метою операції було ураження літаків стратегічної авіації, якими росіяни б'ють по Україні.
Відомо, що було уражено щонайменше 41 стратегічний літак РФ, зокрема Ту-95, Ту-22М3 та А-50. В СБУ заявили, що це третина всього стратегічного флоту Росії.
Зауважимо, що вже підраховано, скільки втратила Російська Федерація за один день української спецоперації.
Скарги Путіна
Зауважимо, що напередодні американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони, зокрема, згадали й українську атаку на аеродроми.
За словами Трампа, Путін сказав йому, що "змушений відповісти" на операцію України.
Сьогодні, 5 червня, у Кремлі підтвердили, що Трамп та Путін говорили про спецоперацію СБУ. У Путіна сказали, що хотіли б почути від американського президента слова засудження.
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