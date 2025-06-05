"Флешбек з холодної війни": експерт пояснив шок Заходу на масштаб операції СБУ у Росії

Масштабна атака на стратегічну авіацію Росії вразила західний світ. Схожого до цього часу ще не робила жодна спецслужба світу.

"Вони шоковані амбіційністю і широтою діяльності спецслужб України. Нічого подібного жодна спецслужба світу до цього часу не робила. Я просто хочу нагадати, що за весь час холодної війни між Радянським Союзом і США жодного масштабу такого, щоб порівняти, не було", - наголосив експерт.

За його словами, тим більше не було знищення стратегічних бомбардувальників та частини ядерної тріади або стратегічних ядерних сил.

"Та взагалі знищення таких об'єктів та ще й масово не на одному аеродромі, наприклад, провести диверсію, а системно приготувати таку операцію, яка комплексно охоплює фактично весь компонент стратегічної ядерної тріади Росії. Це дійсно захоплює, для часів холодної війни взагалі якась фантастика. І от саме цей, скажімо так, флешбек з холодної війни пояснює оцей шок", - додав він.

Водночас Самусь зазначив, що більшість американського політикуму розцінюють цей удар якраз з точки зору того, що Росія - це Радянський Союз, а Радянський Союз відповів би певним чином.

"Звісно, це удар по ядерній тріаді, означає ядерну війну і таке інше", - підсумував він.