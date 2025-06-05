"Флешбэк из холодной войны": эксперт объяснил шок Запада на масштаб операции СБУ в России
Масштабная атака на стратегическую авиацию России поразила западный мир. Похожего до сих пор еще не делала ни одна спецслужба мира.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
"Они шокированы амбициозностью и широтой деятельности спецслужб Украины. Ничего подобного ни одна спецслужба мира до этого времени не делала. Я просто хочу напомнить, что за все время холодной войны между Советским Союзом и США ни одного масштаба такого, чтобы сравнить, не было", - подчеркнул эксперт.
По его словам, тем более не было уничтожения стратегических бомбардировщиков и части ядерной триады или стратегических ядерных сил.
"Да вообще уничтожение таких объектов да еще и массово не на одном аэродроме, например, провести диверсию, а системно приготовить такую операцию, которая комплексно охватывает фактически весь компонент стратегической ядерной триады России. Это действительно захватывает, для времен холодной войны вообще какая-то фантастика. И вот именно этот, скажем так, флешбек из холодной войны объясняет этот шок", - добавил он.
В то же время Самусь отметил, что большинство американского политикума расценивают этот удар как раз с точки зрения того, что Россия - это Советский Союз, а Советский Союз ответил бы определенным образом.
"Конечно, это удар по ядерной триаде, означает ядерную войну и так далее", - подытожил он.
Операция "Паутина"
Напомним, что 1 июня СБУ осуществила историческую и беспрецедентную атаку на российские аэродромы. Как оказалось, операцию под названием "Паутина" готовили полтора года.
В общем Служба безопасности Украины FPV-дронами ударила по российским авиабазам "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Целью операции было поражение самолетов стратегической авиации, которыми россияне бьют по Украине.
Известно, что было поражено не менее 41 стратегический самолет РФ, в частности Ту-95, Ту-22М3 и А-50. В СБУ заявили, что это треть всего стратегического флота России.
Заметим, что уже подсчитано, сколько потеряла Российская Федерация за один день украинской спецоперации.
Жалобы Путина
Заметим, что накануне американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, в частности, вспомнили и украинскую атаку на аэродромы.
По словам Трампа, Путин сказал ему, что "вынужден ответить" на операцию Украины.
Сегодня, 5 июня, в Кремле подтвердили, что Трамп и Путин говорили о спецоперации СБУ. У Путина сказали, что хотели бы услышать от американского президента слова осуждения.
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