У Кремлі розповіли, що Путін сказав Трампу про атаку СБУ на російські авіабази

У Кремлі підтвердили, що російський диктатор Володимир Путін "попередив" президента США Дональда Трампа про відповідь Москви на українську операцію "Павутина".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи справді Путін говорив Трампу, що Росія відповість на атаки, Пєсков відповів: "Так, дійсно".

Пєсков додав, що Росія "відповість на атаку по аеродромах тоді і так, як вважатимуть за доцільне військові".

Прессекретар диктатора також сказав, що Трамп у розмові Путіним говорив, що не знав про плани підготовки операції СБУ "Павутина", внаслідок якої було вражено літаки стратегічної авіації Росії. Але в Кремлі заявили, що хотіли б почути від американського президента слова засудження.

"Якщо говорити загалом про міжнародну оцінку, звичайно, ми хотіли б почути жорсткий осуд", - сказав Пєсков.

Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін вчора, 4 червня, провели телефонну розмову. Про це Трамп повідомив у Truth Social, хоча згодом видалив публікацію і "перезалив" її знову без змін.

Як зазначив американський президент, Путін нібито заявив йому, що "змушений відповісти" на українську атаку, внаслідок якої були знищені російські літаки.