У Кремлі розповіли, що Путін сказав Трампу про атаку СБУ на російські авіабази
У Кремлі підтвердили, що російський диктатор Володимир Путін "попередив" президента США Дональда Трампа про відповідь Москви на українську операцію "Павутина".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова, якого цитують росЗМІ.
Відповідаючи на запитання, чи справді Путін говорив Трампу, що Росія відповість на атаки, Пєсков відповів: "Так, дійсно".
Пєсков додав, що Росія "відповість на атаку по аеродромах тоді і так, як вважатимуть за доцільне військові".
Прессекретар диктатора також сказав, що Трамп у розмові Путіним говорив, що не знав про плани підготовки операції СБУ "Павутина", внаслідок якої було вражено літаки стратегічної авіації Росії. Але в Кремлі заявили, що хотіли б почути від американського президента слова засудження.
"Якщо говорити загалом про міжнародну оцінку, звичайно, ми хотіли б почути жорсткий осуд", - сказав Пєсков.
Розмова Трампа і Путіна
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін вчора, 4 червня, провели телефонну розмову. Про це Трамп повідомив у Truth Social, хоча згодом видалив публікацію і "перезалив" її знову без змін.
Як зазначив американський президент, Путін нібито заявив йому, що "змушений відповісти" на українську атаку, внаслідок якої були знищені російські літаки.
Операція "Павутина"
У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію під назвою "Павутина". На території Росії було завдано удару по чотирьох військових аеродромах: "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".
Внаслідок атаки FPV-дронами уражено щонайменше 41 стратегічний літак РФ, зокрема Ту-95, Ту-22М3 та А-50. В СБУ заявили, що це третина всього стратегічного флоту Росії.
Загальні втрати агресора оцінили у 7 млрд доларів - це найбільший авіаційний удар по Росії з початку повномасштабної війни.
Деталі спецоперації СБУ та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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