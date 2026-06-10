"Флеш" пояснив, чому Україна атакує Чебоксари

Він зазначив, що Росія має багато підприємств, але лише деякі з них випускають унікальну та важливу військову високотехнологічну продукції. І серед таких - безпосередньо підприємство ВНИИР "Прогрес", яке розташоване у Чебоксарах.

"Саме воно виготовляє системи супутникової навігації, без яких точно не літають "Шахеди", не влучають у ціль "КАБи" та реактивні дрони, можуть втрачати точність "Іскандери" і погано орієнтуються "Орлани". Напевно, багатьом знайома за назвою CRPA антена "Комета", яку випускає цей завод", - пояснив радник очільника Міноборони.

Сергій "Флеш" зазначив, що це підприємство виробляє військову продукцію не для сегменту оборони, а для позбавлення життя людей і терору.