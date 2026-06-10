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"Флеш" объяснил, почему Украина атакует Чебоксары

23:44 10.06.2026 Ср
2 мин
Какой объект есть в Чебоксарах, который является частью этой войны?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Сергей Бескрестнов (facebook.com/Serhii.Flash)

Украина за время полномасштабной войны неоднократно атаковала российские Чебоксары, и в ночь на 10 июня атака повторилась. На это есть определенная причина.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

Он отметил, что Россия имеет много предприятий, но лишь некоторые из них выпускают уникальную и важную военную высокотехнологичную продукцию. И среди таких - непосредственно предприятие ВНИИР "Прогресс", которое расположено в Чебоксарах.

"Именно оно производит системы спутниковой навигации, без которых точно не летают "Шахеды", не попадают в цель "КАБы" и реактивные дроны, могут терять точность "Искандеры" и плохо ориентируются "Орланы". Наверное, многим знакома по названию CRPA антенна "Комета", которую выпускает этот завод", - пояснил советник главы Минобороны.

Читайте также: Кто такой Сергей "Флеш", которого россияне пытались убить "Шахедом"

Сергей "Флеш" отметил, что это предприятие производит военную продукцию не для сегмента обороны, а для лишения жизни людей и террора.

Очередная атака на Чебоксары

Напомним, в ночь на 10 июня Силы обороны Украины в очередной раз атаковали военный завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (Чувашия, РФ). Причем на предприятие попали украинские ракеты FP-5 Flamingo.

Позже, как выяснилось, защитные сооружения и антидронные метки оказались бессильными против этой атаки. Как результат, одно из зданий предприятия было полностью разрушено.

Подробнее о том, что известно о ракетах "Фламинго", которые атакуют оборонные предприятия РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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