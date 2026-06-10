У мережі показали, як виглядає оборонний завод у Чебоксарах після прильоту "Фламінго"
У мережі з'явилися кадри, які демонструють серйозні руйнування російського заводу "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах після ракетного удару "Фламінго". Російські захисні споруди та антидронові сітки виявилися безсилими проти цієї атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Зруйновані будівлі та неефективний захист
На опублікованих фотографіях чітко видно наслідки точного ракетного влучання - одна з будівель підприємства повністю зруйнована. При цьому безпосередньо над понівеченим корпусом помітно натягнуті антидронові сітки, які мали б захищати об'єкт.
Для зведення цієї захисної системи окупанти побудували навколо заводу спеціальні вежі. За підрахунками OSINT-аналітиків, на кадрах зафіксовано близько 15 таких конструкцій.
Цікаво, що ще у 2025 році цих башт на підприємстві не було - їх поспіхом встановили згодом саме для натягування захисних мереж. Утім, масштабне інженерне рішення не змогло стримати удар української ракети.
Внаслідок атаки на стратегічному об'єкті постраждали щонайменше три людини. Факт успішного ураження заводу та наявність поранених підтвердив глава Чувашії Олег Ніколаєв, а також президент України Володимир Зеленський.
Що виробляють на підприємстві
Завод "ВНІІР-Прогрес" є критично важливою ланкою у російському військово-промисловому комплексі. Підприємство спеціалізується на випуску високотехнологічної електроніки для армії РФ, зокрема супутникових GNSS-приймачів, завадостійких антен для навігаційних систем Glonass, GPS та Galileo (модулі типу "Комета").
Ці комплектуючі є ключовими елементами для російського озброєння. Росіяни масово інтегрують їх у дрони-камікадзе типу Shahed, керовані авіаційні бомби з модулями УМПК, а також у балістичні та крилаті ракети комплексів "Іскандер-М" і "Калібр".
Серія атак на завод у Чебоксарах
Нагадаємо, оборонне підприємство в Чувашії вже неодноразово ставало ціллю для українських ударів. Зокрема, у ніч на 26 листопада 2025 року невідомі дрони атакували Чебоксари, внаслідок чого на території військового заводу спалахнула пожежа.
Згодом інтенсивність та дальність ударів суттєво зросли. Під час масштабної нічної атаки 5 травня 2026 року Сили оборони України застосували новітнє озброєння.
Як заявив президент Володимир Зеленський, по заводу у Чебоксарах було запущено ракети "Фламінго" (крилаті ракети F-5 Flamingo в межах операції Deep Strike), які успішно подолали відстань у понад 1500 кілометрів та уразили цехи, де виробляли системи навігації та автоматики для російської армії.
Ця ж атака викликала безпрецедентну паніку в глибокому тилу країни-агресора. Тієї ж ночі у Росії вперше оголошували ракетну небезпеку за 2000 км від кордону з Україною - загрозу повітряного удару фіксували щонайменше у 18 регіонах РФ, включно з Ханти-Мансійським автономним округом.