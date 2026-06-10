У мережі показали, як виглядає оборонний завод у Чебоксарах після прильоту "Фламінго"

У мережі з'явилися кадри, які демонструють серйозні руйнування російського заводу "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах після ракетного удару "Фламінго". Російські захисні споруди та антидронові сітки виявилися безсилими проти цієї атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Зруйновані будівлі та неефективний захист

На опублікованих фотографіях чітко видно наслідки точного ракетного влучання - одна з будівель підприємства повністю зруйнована. При цьому безпосередньо над понівеченим корпусом помітно натягнуті антидронові сітки, які мали б захищати об'єкт.

Для зведення цієї захисної системи окупанти побудували навколо заводу спеціальні вежі. За підрахунками OSINT-аналітиків, на кадрах зафіксовано близько 15 таких конструкцій.

Цікаво, що ще у 2025 році цих башт на підприємстві не було - їх поспіхом встановили згодом саме для натягування захисних мереж. Утім, масштабне інженерне рішення не змогло стримати удар української ракети.

Внаслідок атаки на стратегічному об'єкті постраждали щонайменше три людини. Факт успішного ураження заводу та наявність поранених підтвердив глава Чувашії Олег Ніколаєв, а також президент України Володимир Зеленський.

Що виробляють на підприємстві

Завод "ВНІІР-Прогрес" є критично важливою ланкою у російському військово-промисловому комплексі. Підприємство спеціалізується на випуску високотехнологічної електроніки для армії РФ, зокрема супутникових GNSS-приймачів, завадостійких антен для навігаційних систем Glonass, GPS та Galileo (модулі типу "Комета").

Ці комплектуючі є ключовими елементами для російського озброєння. Росіяни масово інтегрують їх у дрони-камікадзе типу Shahed, керовані авіаційні бомби з модулями УМПК, а також у балістичні та крилаті ракети комплексів "Іскандер-М" і "Калібр".