Хто такий Сергій "Флеш", якого росіяни намагалися вбити "Шахедом"

11:42 20.04.2026 Пн
2 хв
Реактивний "Шахед" влетів просто в будинок радника міністра оборони. Що про нього відомо?
aimg Дмитро Левицький
Хто такий Сергій "Флеш", якого росіяни намагалися вбити "Шахедом"

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, більш відомий під псевдонімом "Флеш", пережив замах. Російский реактивний "Шахед" цієї ночі атакував його будинок.

РБК-Україна зібрало ключові факти про життя та діяльність "Флеша".

Сергій Бескрестнов - військовий експерт із напрямків радіоелектронної боротьби (РЕБ) і радіоелектронної розвідки (РЕР). Цього року приєднався до Міноборони, обійнявши посаду радника міністра Михайла Федорова.

Ключові факти

Освіта: Здобув профільну освіту в Київському військовому інституті управління та зв’язку (випуск 1997 року, спеціаліст із радіо- та космічного зв'язку). Додатково підвищував кваліфікацію у європейських центрах, вивчаючи стандарти GSM та радіорелейні технології.

Цивільна кар'єра: Юнацьке захоплення переросло у професійний шлях - працював на топменеджерських позиціях у компаніях, що передували сучасним операторам "Київстар" та "Vodafone Україна". З 2009 року зосередився на розвитку власних IT-проєктів.

Участь в обороні (початок 2022 року): З перших днів повномасштабного вторгнення долучився до захисту Київщини. У співпраці з 3-м полком ССО та 136-м батальйоном ТрО організовував надійну мережу військового зв'язку на півночі регіону.

Консультування та навчання: Починаючи з весни 2022 року, активно передає досвід українським військовим та Силам оборони. Фокусується на протидії ворожим дронам, аналізі їхніх радіосигналів та практичному застосуванні засобів РЕБ.

Військовий статус: Хоча влітку 2023 року на ньому помічали погони лейтенанта, на початку 2024 року в коментарях для преси Бескрестнов заявляв, що не є кадровим військовослужбовцем ЗСУ та не обіймає офіційних посад.

Поточна діяльність: З 2024 року є керівником громадської організації "Центр радіотехнологій". З січня 2025 року - радник міністра оборони України. Своїми знаннями та аналітикою ділиться з широкою аудиторією через авторський Telegram-канал та свою Facebook-сторінку.

Нагадаємо, як заявляв Михайло Федоров, у Міноборони "Флеш" займається технологічними напрямами, а головний фокус - системні рішення проти ударних та розвідувальних дронів РФ.

