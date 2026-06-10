"Фламінго" над Росією: що відомо про ракети, які нищать оборонку ворога

РБК-Україна розповідає, що відомо про характеристики ракет, які цілі вже уражала українська зброя та чи здатна з ними боротись російська ППО.

Ракета FP-5 "Фламінго" – це українська крилата ракета, створена компанією Fire Point спільно з британською фірмою Milanion Group.

Історія проекту

Про нову крилату ракету вперше стало відомо у 2025 році. Фотографії кількох готових ракет були опубліковані 17 серпня минулого року. Наступного дня міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив наявність в Україні далекобійної та "дуже потужної" зброї власного виробництва.

За зовнішнім виглядом та заявленими характеристиками експерти Defense Express ідентифікували "Фламінго" як крилату ракету FP-5, розроблену британською компанією Milanion Group зі штаб-квартирою в ОАЕ. Модель цієї ракети вперше була продемонстрована на виставці IDEX-2025 у лютому 2025 року.

Заявлені характеристики ракети

Дальність: 3000 км

Час у повітрі: понад 4 години

Максимальна швидкість: 950 км/год

Крейсерська швидкість: 850-900 км/год

Розмах крила: 6 метрів

Максимальна злітна вага: 6 тонн

Вага бойової частини: 1 тонна

Скільки ракет "Фламінго" може виробляти Україна?

Серійне виробництво ракет розпочалося в середині 2025 року, спочатку з темпом приблизно 30 ракет на місяць. За анонсованими планами, місячні об'єми виробництва повинні були сягнути 210 ракет.

При цьому 15 лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що виробництво ракет "Фламінго" було суттєво порушено через "знищення виробничої лінії" російським ракетним ударом. З того часу виробництво було відновлено.

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Які об'єкти атакували "Фламінго"

За даними ЗМІ, вперше українські ракети були застосовані 30 серпня 2025 року для атаки на аванпост ФСБ в Криму. Згідно з повідомленнями, принаймні три ракети влучили в об'єкт, пошкодивши шість суден на повітряній подушці.

Окрім того, 23 вересня 2025 року ЗСУ завдали удару чотирма крилатими ракетами "Фламінго" по інструментальному заводу у російському Бєлгороді, що виробляє обладнання для авіабудівної галузі. Внаслідок удару виникла пожежа в одному з цехів.

Також 13 листопада 2025 року голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що по об'єктах у місті Орел застосували українську ракету "Фламінго".

У січні 2026 року "Фламінго" атакували ракетний полігон Капустин Яр у Астраханській області РФ. Серед підтверджених цілей – ангари та інфраструктура для передстартової підготовки балістичних ракет, зокрема комплексу "Орєшнік".

Також у ніч на 12 лютого 2026 року Збройні сили України завдали удару по арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ. Об'єкт розташований поблизу селища Котлубань Волгоградської області і вважається одним із найбільших майданчиків зберігання боєприпасів російської армії.

У ніч на 20 лютого 2026 року крилаті ракети уразили Воткінський машинобудівний завод, що приблизно за 1400 км від кордону з Україною. Підприємство виробляє балістичні ракети, зокрема "Іскандер", "Орєшнік", "Тополь-М" та ін.

Окрім того, 5 травня 2026 року крилата ракета FP-5 "Фламінго" уразила завод "ВНДІР-Прогрес" у російських Чебоксарах. Підприємство виробляє ГНСС-приймачі та антени для систем супутникової навігації, які використовуються в російських ударних БпЛА типу Shahed, а також у ракетах "Іскандер" й "Калібр".

Сьогодні, 10 червня, Зеленський також повідомив, що українські FP-5 "Фламінго" повторно атакували у воєнний завод у Чебоксарах, який забезпечує армію окупанта компонентами для дронів і ракет.

"Фламінго" та російська ППО

За словами співзасновника компанії Fire Point Дениса Штілермана, нетипова конструкція ракети значно ускладнює роботу ППО.

"Ракета летить під гострим кутом, а не пікірує зверху, тому російській ППО її складніше засікти і швидко відреагувати. Але такий профіль польоту потребує ідеальних розвідувальних даних. Конструкторам потрібно знати точну висоту кожної будівлі", - зазначив Штілерман.

Він також додав, що композитний корпус ракети суттєво знижує радіолокаційну помітність "Фламінго".

Відкритих даних про те, скільки росіянам вдалось збити ракет "Фламінго" та якими саме системами ППО немає. Проте відомо, що, для прикладу, під час першої атаки на Чебоксари було запущено шість ракет, а до цілі долетіла, попередньо, одна FP-5.

Хоча сьогодні вночі у той же завод влучили кілька ракет. При цьому у росЗМІ повідомлялось, що над територією РФ нібито було збито чотири "Фламінго".