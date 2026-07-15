ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Флеш" пояснив, чому тривога про балістику іноді запізнюється

01:27 15.07.2026 Ср
2 хв
Час на реакцію дуже обмежений - ракета долітає до Києва за лічені хвилини
aimg Катерина Коваль
"Флеш" пояснив, чому тривога про балістику іноді запізнюється Фото: радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (facebook.com/Serhii.Flash)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, чому сигнал тривоги про балістичну загрозу іноді спрацьовує вже після прильоту ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сергія Бескрестнова.

Звідки береться інформація про запуски

За словами Флеша, дані про запуски чи підготовку до них надходять від партнерів.

"Ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію, але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску", - зазначив він.

Чому тривога може запізнюватись

"Ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації. Жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися", - пояснив Флеш.

Чому тривога буває без самого запуску

Часто трапляється й протилежна ситуація - тривогу оголошують, а запуску так і не відбувається.

"Це відбувається тому, що супутники фіксують дії на пускових установках, які передують запуску ракет, а самих запусків з якоїсь причини може й не бути", - розповів радник.

Він навів приклад із хибними тривогами щодо ракети "Орєшник".

"Пам'ятаєте, скільки разів лунала хибна тривога по "Орєшнику"? Це так само розвідувальні супутники візуально фіксують активність на пусковій установці, але чи відбудеться запуск, чи ні - незрозуміло", - додав Бескрестнов.

Нагадаємо, Флеш вже оцінював небезпеку для України від крилатої ракети "Бандероль" - за його словами, Росія масштабує виробництво цієї зброї.

Раніше росіяни під час масованого обстрілу Києва вже застосовували новий баражуючий боєприпас "Бандероль", який здатен летіти до 500 км та нести до 150 кг вибухівки.

Нагадаємо, 11 липня в столиці вже фіксували подібний випадок, а вперше таке сталося у ніч на 8 липня - тоді росіяни також завдали удару балістикою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони України Україна Обстріл Києва
Новини
У Польщі хочуть саджати на 30 років за непокору наказам в армії
У Польщі хочуть саджати на 30 років за непокору наказам в армії
Аналітика
"Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ніхто не має права диктувати нам, кого вважати своїми героями": інтерв’ю з Борисом Тарасюком