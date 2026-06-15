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Російські "Бандеролі" атакували Київ: що це за дрон-ракета і чи стануть атаки масовими

15:17 15.06.2026 Пн
3 хв
Експерт назвав ключову перевагу "Бандеролей" перед "Шахедами"
aimg Костянтин Широкун
Російські "Бандеролі" атакували Київ: що це за дрон-ракета і чи стануть атаки масовими Фото: російські "Бандеролі" атакували Київ (розЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росіяни під час масованого обстрілу столиці використали новий баражуючий боєприпас "Бандероль", який може летіти до 500 км та нести до 150 кг вибухівки.

РБК-Україна розповідає, чим небезпечний баражуючий боєприпас, та чи може він замінити "Шахеди" при атаках на столицю.

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Де виробляють "Бандеролі"

За даними ГУР МО України, розробник ракети – це підсанкційне підприємство "Кронштадт". Основним її носієм є безпілотник "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Ми-28Н.

Характеристики

Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.

"Бандероль" оснащена бойовою частиною масою до 150 кг; вона здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.

Російські &quot;Бандеролі&quot; атакували Київ: що це за дрон-ракета і чи стануть атаки масовими

З чого складається дрон

Експерти ГУР зафіксовали використання іноземних компонентів, зокрема реактивний двигун Swiwin SW800Pro китайського виробництва, акумуляторні батареї Murata (Японія), сервоприводи Dynamixel MX-64AR компанії Robotis з Південної Кореї, а також майже два десятки мікрочіпів американських, китайських, швейцарських, японських та південнокорейських виробників.

У чому ключова перевага "Бандеролі" над "Шахедами"

Авіаційний експерт Костянтин Криволап у коментарі РБК-Україна зазначив, що до ключових переваг "Бандеролей" можна віднести помітно більшу швидкість порівняно з дронами, що може допомогти боєприпасу точково прорвати українську ППО.

Російські &quot;Бандеролі&quot; атакували Київ: що це за дрон-ракета і чи стануть атаки масовими

Він може бути ефективним для того, щоб вражати якісь одиничні цілі, але масовим він не стане через відносно високу ціну порівняно з дронами.

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Чи можуть "Бандеролі" старти серйозною загрозою для Києва?

"Цей вид озброєння має досить обмежені застосування. Його можна запускати або з гвинтокила, або з дронів типу "Орлан". Для цього вертоліт, чи БпЛА треба підняти в повітря, тому це не зовсім зручна річ", - Криволап.

Окрім того, за його словами, "Бандероль" приблизно втричі дорожча за "Шахед", тому не може стати масовим, адже сьогодні основний тренд – це "багато і дешево". При цьому цей боєприпас має навіть не вдвічі більшу вибухову частину, до того ж через великі габарити є зручною ціллю для реактивної авіації та комплексів ППО.

Нагадаємо, в ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву - дронами, балістичними та крилатими ракетами.

Внаслідок атаки пошкодження зафіксували у 10 районах столиці, загинули п'ятеро людей, ще понад 30 отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія застосувала проти України понад 680 засобів ураження - серед них "Циркони", балістика "Іскандер", крилаті ракети та сотні безпілотників різних типів. ППО знищила або подавила 632 повітряні цілі.

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