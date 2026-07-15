"Флэш" объяснил, почему тревога о баллистике иногда опаздывает
Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, почему сигнал тревоги о баллистической угрозе иногда срабатывает уже по прилету ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сергея Бескрестнова.
Откуда берется информация о запусках
По словам Флеша, данные о запусках или подготовке к ним поступают от партнеров.
"Никто из нас не знает и не должен знать, как они получают эту информацию, но не надо быть слишком разумным, чтобы понять, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками запуска и система фиксации фактов запуска", - отметил он.
Почему тревога может опаздывать
"Ракета долетает в Киев за 2-4 минуты, поэтому время очень ограничено. Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать", - пояснил Флеш.
Почему тревога бывает без самого запуска
Часто встречается и противоположная ситуация – тревогу объявляют, а запуска так и не происходит.
"Это происходит потому, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, предшествующих запуску ракет, а самих запусков по какой-то причине может и не быть", – рассказал советник.
Он привел пример с ложными тревогами по ракете "Орешник".
"Помните, сколько раз звучала ложная тревога по "Орешнику"? Это так же разведывательные спутники визуально фиксируют активность на пусковой установке, но произойдет ли запуск или нет - непонятно", - добавил Бескрестнов.
Напомним, Флэш уже оценивал опасность для Украины от крылатой ракеты "Бандероль" – по его словам, Россия масштабирует производство этого оружия.
Ранее россияне во время массированного обстрела Киева уже применяли новый баражирующий боеприпас "Бандероль", который способен лететь до 500 км и нести до 150 кг взрывчатки.
Напомним, 11 июля в столице уже фиксировали подобный случай, а впервые такое произошло в ночь на 8 июля - тогда россияне также нанесли удар баллистике.