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"Флэш" объяснил, почему тревога о баллистике иногда опаздывает

01:27 15.07.2026 Ср
2 мин
Время на реакцию очень ограничено - ракета долетает до Киева за считанные минуты
aimg Екатерина Коваль
"Флэш" объяснил, почему тревога о баллистике иногда опаздывает Фото: советник министра обороны Сергей Бескрестнов (facebook.com/Serhii.Flash)
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Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, почему сигнал тревоги о баллистической угрозе иногда срабатывает уже по прилету ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сергея Бескрестнова.

Откуда берется информация о запусках

По словам Флеша, данные о запусках или подготовке к ним поступают от партнеров.

"Никто из нас не знает и не должен знать, как они получают эту информацию, но не надо быть слишком разумным, чтобы понять, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками запуска и система фиксации фактов запуска", - отметил он.

Почему тревога может опаздывать

"Ракета долетает в Киев за 2-4 минуты, поэтому время очень ограничено. Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать", - пояснил Флеш.

Почему тревога бывает без самого запуска

Часто встречается и противоположная ситуация – тревогу объявляют, а запуска так и не происходит.

"Это происходит потому, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, предшествующих запуску ракет, а самих запусков по какой-то причине может и не быть", – рассказал советник.

Он привел пример с ложными тревогами по ракете "Орешник".

"Помните, сколько раз звучала ложная тревога по "Орешнику"? Это так же разведывательные спутники визуально фиксируют активность на пусковой установке, но произойдет ли запуск или нет - непонятно", - добавил Бескрестнов.

Напомним, Флэш уже оценивал опасность для Украины от крылатой ракеты "Бандероль" – по его словам, Россия масштабирует производство этого оружия.

Ранее россияне во время массированного обстрела Киева уже применяли новый баражирующий боеприпас "Бандероль", который способен лететь до 500 км и нести до 150 кг взрывчатки.

Напомним, 11 июля в столице уже фиксировали подобный случай, а впервые такое произошло в ночь на 8 июля - тогда россияне также нанесли удар баллистике.

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